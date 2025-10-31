Olores del chile, maíz y cacao perfuman el Altar de los cráneos esculpidos, abierto de manera especial en Cholula

Durante tres días, de este viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, los olores y sabores chile, amaranto, maíz y cacao, así como la flor de cempasúchil, perfuman, a manera de ofrenda y a propósito del Día de muertos, un pequeño altar ubicado en una de las esquinas de la zona arqueológica de Cholula.

Se trata del Altar de los cráneos esculpidos llamado así por la serie de cráneos de barro estucados que adornaban el perímetro de la construcción, mismos que fueron robados y luego repuestos, para ser nuevamente sustraídos un par de veces más.

Te recomendamos: La Mercantilización del Día de muertos: Reflexionar una tradición

La ofrenda, que es montada por los trabajadores del sitio, se da para recordar los esqueletos de dos individuos, un hombre y una mujer, enterrados en este vestigio arqueológico que fue descubierto entre 1935 y 1936, como parte de los trabajos arqueológicos realizados en la zona, a cargo del arquitecto Ignacio Marquina, con la colaboración de Wilfrido Du Solier.

En un acto presidido por el director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Puebla, Gustavo Donnadieu González y el administrador de la zona arqueológica Martín Cruz Sánchez, así como por el antropólogo físico Zaid Lagunas, fue abierto este espacio que normalmente está restringido a la visita pública.

Ubicado en la plataforma noroeste de la Gran Pirámide de Cholula, el Altar de los cráneos esculpidos fue construido durante el periodo Epiclásico (entre el 900 y el año 1000 de esta era en común). En su interior, cada uno de los individuos tenía ofrendas asociadas a su género, por ejemplo, los objetos de la mujer eran dos comales, un malacate de barro, dos agujas y un alfiler de cobre con filigrana en su cabeza para el cabello, entre otros; mientras que al hombre le colocaron un omichicahuaztli, (instrumento musical parecido al güiro), puntas de flecha de obsidiana y numerosas vasijas, entre las que destaca una silbadora con pintura roja y blanca, con figuras de plumas y chalchihuites, y la representación de una figura humana estilizada, tal vez, un guerrero.

Sobre las particularidades del enterramiento, el investigador emérito Zaid Lagunas Rodríguez expuso que los individuos fueron enterrados a modo de ofrenda para el altar, por lo que se cree que fueron sacrificados.

Asimismo, subrayó, por la calidad y el tipo de objetos hallados con los esqueletos, se cree que la mujer pudo pertenecer a la elite, y el hombre a la clase guerrera.

El nombre del altar, añadió el antropólogo físico, deriva de unos cráneos modelados en barro cubiertos de estuco, los cuales se hallaron en las paredes norte y sur, mismos que coinciden con el acomodo de los cuerpos: la mujer yace en la esquina sureste, y el hombre, en la noreste.

Respecto al simbolismo de la ofrenda agregó que se tiene la teoría de que el altar es una oblación dedicada a Tláloc, dios de la lluvia, y a las montañas sagradas.

Leer más: Huei Tzompantli, una práctica que sostenía la visión del mundo mexica

El encargado del sitio Martín Cruz dijo que los entierros se limpiaron, se consolidaron y se volvieron a colocar en el altar, quedando como una ventana arqueológica, es decir, una vitrina que permitía observarlos desde el exterior.

En tanto, explicó que la iniciativa de colocar una ofrenda se convirtió en una tradición desde 1992, cuando los trabajadores de la zona arqueológica de Cholula tuvieron la idea, explicó Martín Cruz Sánchez al mencionar que esta se interrumpió en 2020, debido a la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. Mismo que se retomó en 2024 como proyecto institucional.

La ofrenda al altar de cráneos esculpidos, que contiene diferentes semillas, colocadas en cajetes de barro, como frijoles, maíz de colores, cacao, chile, flor de cempasúchil y amaranto, se podrá admirar de manera controlada y no masiva, a través de las ventanas que protegen los restos óseos, de 10 a 17 horas, hasta el próximo domingo 2 de noviembre.