Culpa Jhovanni Oliver a disidentes de suspensión de elección en Sindicato de Burócratas

El dirigente del Sindicato de Burócratas del estado de Puebla, Jhovanni Oliver Gallo, se deslindó de los disturbios registrados el pasado viernes durante la elección para nombrar a los integrantes del Comité Electoral y culpó a grupos disidentes de reventar los comicios, lo que terminó por suspender el proceso.​

El secretario general emitió este sábado por la noche un comunicado, un día después de los acontecimientos, donde afirmó que derivado de la inseguridad generada por grupos disidentes y ante la ausencia de condiciones para el desarrollo de la elección, se declaró la suspensión de los comicios para garantizar y salvaguardar la integridad de las y los agremiados.​

“Las condiciones se tornaron tensas desde un inicio, ante la presencia del grupo disidente denominado Movimiento por la Democracia que dirige Martha Rodríguez Salinas, quienes de manera impositiva ingresaron a las instalaciones del sindicato de la colonia Maravillas para amenazar a quienes estábamos en las oficinas organizando la logística de la asamblea”, señaló.​

Dijo que minutos antes de las 16 horas pidió que se desalojara la sede sindical con el argumento de que no existiera personal ajeno al gremio, petición que respetó la mayoría de quienes se encontraban en el recinto.​

Sin embargo, aseveró que el grupo de Movimiento por la Democracia comenzó a incitar a los presentes para iniciar la asamblea, pese a que faltaban por ingresar trabajadores del interior del estado que, por la lejanía de sus municipios, no habían arribado.​

“En un clima de tensión y efervescencia política provocada por Martha Rodríguez, con base en los estatutos internos, se determinó en un primer momento a las 18:30 horas que no existía el quórum para la celebración de la misma, declarándose cerrada”, expuso.​

Jhovanni Oliver argumentó que, para llevar a cabo de manera legal la asamblea, se requiere de la mitad más uno del número de miembros que radiquen en el lugar donde tenga verificativo, lo que constituirá quórum legal.​

Es decir, de los 3 mil 152 trabajadores activos que registra la Secretaría de Finanzas, al menos mil 577 deberían haber estado presentes en la sede sindical para emitir su voto.​

Explicó que en caso de no contar con dicha mayoría en la primera reunión, en la misma se determinaría la fecha próxima en que deba verificarse, aplicándose la sanción correspondiente a los faltistas.​

Comentó que fue así como se aperturó la segunda asamblea general extraordinaria el mismo viernes, pero “unos minutos después, a pesar de diversas advertencias que quedaron registradas en video, el grupo de sindicalizados disidentes a los ideales de la agrupación interrumpió de manera violenta, derribando el cerco de contención y tomando el templete en el que se encontraba el Comité Ejecutivo, agredieron verbal y físicamente, lo cual se encuentra documentado, no importándoles que había gente mayor y con discapacidad”.​

En ese contexto, informó que se determinó que no existían condiciones para la continuación de la misma, declarando cerrada la asamblea, no sin antes anunciar que en ese momento se reuniría con el Comité Ejecutivo con la finalidad de emitir una nueva convocatoria para reponer las dos asambleas que no se habían podido concluir por las razones ya expresadas.​

Finalmente, Oliver Gallo exhortó a la base trabajadora a estar unidos y fortalecer la armonía sindical, pues es la primera vez que se está realizando un proceso mediante votación libre, directa y secreta.​

