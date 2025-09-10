Martes, septiembre 9, 2025
Olimpia Coral denuncia al alcalde de Xicotepec por presunto abuso de animales

Martín Hernández Alcántara

La defensora de derechos digitales y activista, Olimpia Coral Melo, hizo un pronunciamiento público en contra del presidente municipal de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, a quien señaló de promover la explotación animal con fines de espectáculo y ganancia económica.

La denuncia se enfocó particularmente en el sitio denominado “Animalia”, propiedad del alcalde, donde, según la activista, se exhiben monos bebés vestidos con pañales y utilizados como atractivo en oficinas. La feminista calificó esta situación como un ejemplo de explotación y llamó a la población a no apoyar económicamente ese tipo de prácticas:

“Esto es violencia, no pagues por la explotación animal”, escribió.

La activista también dirigió un mensaje directo al edil, acusándolo de “romantizar la explotación animal” y obtener réditos de una práctica que consideró un problema social.

Coral Meño reconoció que en el pasado montó caballos sin plena conciencia de lo que implica, pero subrayó que su intención actual es abrir un debate que contribuya a un cambio social y a la información responsable sobre la protección animal.

En su exhorto final, Coral Melo insistió en que la verdadera forma de apoyar a la fauna es invertir en su conservación natural y en santuarios, no en mantenerlos como exhibición en espacios artificiales: “Si queremos a los animales, dejemos de sacarlos de su hábitat”, afirmó.

El señalamiento se difundió esta tarde en redes sociales, donde la feminista compartió su postura y exhortó a la ciudadanía y a las autoridades a reflexionar sobre el trato que reciben diversas especies en espacios controlados por instancias locales.

