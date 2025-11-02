Domingo, noviembre 2, 2025
NoticiasCultura

Sheinbaum celebra Día de Muertos con ofrenda en Palacio Nacional a “nuestras ancestras”

Sheinbaum celebra Día de Muertos con ofrenda en Palacio Nacional a “nuestras ancestras”
La Jornada

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró en redes sociales la ofrenda de muertos instalada en Palacio Nacional, dedicada este año a “nuestras ancestras”, en el marco del año de las mujeres indígenas.

En un breve video, la mandataria resaltó la:

“Hermosísima tradición del pueblo de México de celebrar de una manera distinta a nuestros muertos, que vienen a visitarnos en este Día de Muertos. Y los recordamos, les damos alimentos y los consentimos”.

Manifestó que es una tradición muy distinta a la de otras culturas:

“Es una visión de la muerte completamente distinta que viene de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas”.

La presidenta recordó que la flor de cempasúchil, utilizada en las ofrendas, es nativa de México.

En redes sociales compartió el siguiente texto:

“La ofrenda en Palacio Nacional se llena de flores, colores, canto y fuego. Cada pétalo de cempasúchil marca el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida en su paso por la tierra.

Honramos a las que cuidaron la milpa, a las que curaron con hierbas, a las que contaron historias bajo la luna, a las que defendieron su tierra y dignidad.

Ellas siguen aquí, en la voz del viento, en el pulso de la tierra, en el eco de cada palabra de su lengua materna.

Nuestra ofrenda es para ellas: por su fuerza, su sabiduría y su amor infinito. Ancestras de todas y todos los mexicanos”.

También puedes leer: Chihuahua: colectivos de cinco estados exigen al estado asumir crisis de desapariciones.

Temas

Más noticias

Nacional

Chihuahua: colectivos de cinco estados exigen al estado asumir crisis de desapariciones

La Jornada -
Madres de personas desaparecidas de los estados de Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Morelos y Chihuahua participaron en el Encuentro de Colectivos de Personas Buscadoras...
Internacional

Zohran Mamdani: el inmigrante, musulmán y socialista que se perfila como próximo alcalde de NY

La Jornada -
Nueva York y Washington. Esta capital del capitalismo mundial, en un país gobernado por la derecha antimigrante de Donald Trump, que ha declarado “enemiga”...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Sheinbaum saluda el reconocimiento de España por los agravios en la Conquista

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que por primera vez una autoridad del gobierno de España, el ministro de Asuntos Exteriores,...

Olores del chile, maíz y cacao perfuman el Altar de los cráneos esculpidos, abierto de manera especial en Cholula

Paula Carrizosa -
Durante tres días, de este viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, los olores y sabores chile, amaranto, maíz y cacao, así...

Plantea Barrales nacionalización de la empresa Minsa; la caída del precio del maíz comenzó con el TLC, refiere

Guadalupe de La Luz Degante -
Una manera de iniciar la solución al problema de los bajos precios de garantía del maíz, el gobierno de México debe nacionalizar a la...

Más noticias

Chihuahua: colectivos de cinco estados exigen al estado asumir crisis de desapariciones

La Jornada -
Madres de personas desaparecidas de los estados de Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Morelos y Chihuahua participaron en el Encuentro de Colectivos de Personas Buscadoras...

Zohran Mamdani: el inmigrante, musulmán y socialista que se perfila como próximo alcalde de NY

La Jornada -
Nueva York y Washington. Esta capital del capitalismo mundial, en un país gobernado por la derecha antimigrante de Donald Trump, que ha declarado “enemiga”...

Derecha española exige renuncia de canciller por disculparse con México

La Jornada -
El reconocimiento por parte del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, del “dolor y la injusticia” sufridos por los pueblos originarios de México...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025