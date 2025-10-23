Jueves, octubre 23, 2025
NoticiasEstado

Con ofrenda monumental Chilac llevará su Día de Muertos a Estados Unidos

Artesanos de San Gabriel Chilac preparan elementos tradicionales para la ofrenda monumental que se instalará en Los Ángeles, California, como parte de la celebración del Día de Muertos dirigida a la comunidad migrante poblana.
Artesanos de San Gabriel Chilac preparan elementos tradicionales para la ofrenda monumental que se instalará en Los Ángeles, California, como parte de la celebración del Día de Muertos dirigida a la comunidad migrante poblana.
Elizabeth Rodríguez Lezama

San Gabriel Chilac. La tradición del Día de Muertos, como es conocida en este municipio, será presentada a través de una ofrenda monumental en las oficinas de Mi Casa es Puebla, en Los Ángeles, California, con el objetivo de compartir la riqueza simbólica de la fiesta en honor a los fieles difuntos y mostrar la majestuosidad con que en Chilac se honra a los seres queridos fallecidos.​

A partir del 26 de octubre y hasta el 2 de noviembre, los habitantes de Los Ángeles podrán admirar la ofrenda, pero también se les dará la oportunidad de participar colocando las fotografías de sus familiares fallecidos o los alimentos de su preferencia.​

La actividad es organizada por el ayuntamiento de San Gabriel Chilac, en coordinación con la comunidad migrante radicada en Los Ángeles y con el respaldo del gobierno del estado, con la intención de que los poblanos y la población en general que radican en esa ciudad estadounidense visiten esta muestra cultural, concebida como un puente de identidad entre la tierra natal y la vida fuera de México.​

Llevar esta tradición a Los Ángeles representa trasladar un fragmento de la identidad de Chilac a una de las ciudades con mayor presencia poblana en Estados Unidos, donde la ofrenda monumental busca reflejar el espíritu de comunidad y mantener viva la conexión entre generaciones.​

Es también una manera de hacer más cercanas todas las emociones y sentimientos que las fiestas en honor a los muertos despiertan en México y que los pobladores de este municipio están seguros que experimentan todos aquellos que han perdido a un ser querido, por lo que con esta actividad se busca mostrar que la muerte tiene otro sentido en México, pero es más palpable en Chilac donde se festeja con un mundo de simbolismos ante los cuales el dolor es menor.​

Las ofrendas de Chilac son reconocidas por su minucioso detalle y el trabajo colectivo que implican. Artesanos locales confeccionan las ceras largas o yancuicātonalli dedicadas a los recién fallecidos; los carpinteros restauran las cruces del panteón; las familias cooperan en la compra de flores y alimentos, y los vecinos intercambian tenates con ofrendas como muestra de fraternidad.​

Esa misma energía comunitaria es la que se proyectará en el montaje en California, para lo cual ya se prepara todo lo necesario incluyendo el cempoaxochitl, flor emblemática de esta temporada que viste de amarillo y naranja los altares y las tumbas.​

Al final, la ofrenda monumental será testimonio visual de una tradición viva, un ritual que entrelaza vida y muerte, memoria y pertenencia. La invitación está abierta a la comunidad migrante y al público en general para visitar la muestra en Los Ángeles, donde también —como en San Gabriel Chilac— se buscará que las velas enfloradas, el aroma de copal y la fruta y la esperanza del reencuentro mantengan encendida la luz de los que se fueron.

Temas

Más noticias

Internacional

Celebra Zelensky nuevas sanciones de EU a Rusia

La Jornada -
Bruselas. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia envían un "contundente mensaje" a su presidente Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra,...
Nacional

Empresa de Houston, coludida con el ‘CJNG’ en el ‘huachicol’ fiscal

La Jornada -
La empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, ha jugado un papel clave en operaciones para que la compañía Intanza, con base en Monterrey,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Conagua niega que exista concesión de agua para invernaderos de Colorado Ecoterra en Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aclaró que hasta el momento no ha aprobado ningún título de concesión para la explotación de agua a...

Habitantes de varios municipios se manifiestan contra invernaderos de Colorado Ecoterra

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Altepexi. Cientos de pobladores de San Gabriel Chilac, San Francisco Altepexi y San Sebastián Zinacatepec reiteraron su rechazo a los invernaderos de Colorado Ecoterra instalados en San...

El alcalde de Tehuacán guarda un silencio cómplice ante los abusos de Colorado Ecoterra

Fermín Alejandro García -
El mayor conflicto social que actualmente se vive en el valle de Tehuacán es el que se provocó por la instalación de los invernaderos...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025