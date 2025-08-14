Jueves, agosto 14, 2025
NoticiasNacional

Ofrece EU recompensas millonarias por líderes de ‘Cárteles Unidos”

EU ofrece millonarias recompensas por información que lleven a capturar a narcotraficantes de Cárteles Unidos
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en Washington DC, el 14 de agosto de 2025. Foto Ap
La Jornada

la redacción

Ciudad de México. La Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EU ofreció recompensas millonarias por información que lleve a la detención y/o condena de los siguientes narcotraficantes asociados al grupo criminal mexicano Cárteles Unidos:

Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo – hasta 10 millones de dólares.

Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo – hasta 5 millones de dólares.

Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho – hasta 5 millones de dólares.

Luis Enrique Barragán Chávez, alias R5Wicho o Güicho – hasta 3 millones de dólares.

Edgar Orozco Cabadas, alias El Kamoni – hasta 3 millones de dólares.

Te puede interesar: “Latinoamérica tiene muchos cárteles”, tenemos que proteger EU, afirma Trump

La organización terrorista, como es designada por el gobierno estadunidense, comenzó como una alianza de cárteles más pequeños en Michoacán, con el objetivo de impedir el ingreso de cárteles más grandes y organizaciones criminales en la entidad, entre ellos los Caballeros Templarios y más recientemente, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se informa en el comunicado.

En el documento se recuerda que el pasado 20 de febrero de 2025, Marco Rubio, secretario de Estado del país vecino, señaló a Cárteles Unidos como organización terrorista extranjera y terroristas globales especialmente designados.

La oferta de recompensa está autorizada por el Secretario en virtud del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP, en inglés), que apoya los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelar la delincuencia transnacional a nivel mundial y llevar a los fugitivos ante la justicia como un pilar clave de las prioridades del presidente Trump, “America First” (Estados Unidos Primero), concluye el texto.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Hallan fósil de ballena que vivió en Australia hace 26 millones de años

La Jornada -
Canberra. Investigadores en Australia descubrieron una antigua ballena con dientes afilados que habitó los mares de ese territorio hace 26 millones de años. El fósil...
Internacional

Restringe EU visas a funcionarios de Brasil por permitir misiones médicas cubanas

La Jornada -
Washington. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, impuso restricciones de visas a funcionarios de los gobiernos de Cuba, Brasil y a ex funcionarios...

Últimas

Últimas

Relacionadas

El pueblo nos respalda en cualquier negociación con otros países: Claudia Sheinbaum

La Jornada -
Manzanillo, Col. “No podríamos estar hoy con aranceles y otros problemas, sosteniendo nuestra economía si no tuviéramos la máxima de ‘Por el bien de...

Ordena Trump usar fuerza militar contra cárteles catalogados como terroristas: NYT

La Jornada -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para empezar a usar la fuerza militar contra ciertos...

Que EU explique por qué negocia con “terroristas”, insiste CSP

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a cuestionar la estrategia del gobierno de Estados Unidos de negociar con narcotraficantes, sobre todo...

Más noticias

Hallan fósil de ballena que vivió en Australia hace 26 millones de años

La Jornada -
Canberra. Investigadores en Australia descubrieron una antigua ballena con dientes afilados que habitó los mares de ese territorio hace 26 millones de años. El fósil...

Restringe EU visas a funcionarios de Brasil por permitir misiones médicas cubanas

La Jornada -
Washington. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, impuso restricciones de visas a funcionarios de los gobiernos de Cuba, Brasil y a ex funcionarios...

Turismo extranjero aumentó 7.3% interanual en primer semestre de 2025

La Jornada -
Entre enero y junio del presente año, la llegada de turistas internacionales fue de 23.4 millones, es decir, 7.3 por ciento más que en...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025