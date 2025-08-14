Ofrece EU recompensas millonarias por líderes de ‘Cárteles Unidos”

la redacción

Ciudad de México. La Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EU ofreció recompensas millonarias por información que lleve a la detención y/o condena de los siguientes narcotraficantes asociados al grupo criminal mexicano Cárteles Unidos:

Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo – hasta 10 millones de dólares.

Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo – hasta 5 millones de dólares.

Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho – hasta 5 millones de dólares.

Luis Enrique Barragán Chávez, alias R5, Wicho o Güicho – hasta 3 millones de dólares.

Edgar Orozco Cabadas, alias El Kamoni – hasta 3 millones de dólares.

Te puede interesar: “Latinoamérica tiene muchos cárteles”, tenemos que proteger EU, afirma Trump

La organización terrorista, como es designada por el gobierno estadunidense, comenzó como una alianza de cárteles más pequeños en Michoacán, con el objetivo de impedir el ingreso de cárteles más grandes y organizaciones criminales en la entidad, entre ellos los Caballeros Templarios y más recientemente, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se informa en el comunicado.

En el documento se recuerda que el pasado 20 de febrero de 2025, Marco Rubio, secretario de Estado del país vecino, señaló a Cárteles Unidos como organización terrorista extranjera y terroristas globales especialmente designados.

La oferta de recompensa está autorizada por el Secretario en virtud del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP, en inglés), que apoya los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelar la delincuencia transnacional a nivel mundial y llevar a los fugitivos ante la justicia como un pilar clave de las prioridades del presidente Trump, “America First” (Estados Unidos Primero), concluye el texto.