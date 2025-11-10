La Fototeca Juan C. Méndez exhibe imágenes sobre oficios mexicanos del siglo XIX

Petateros, carboneros, dulceros, panaderos, matraqueros y juderos, campesinos, neveros, serenos, mantequero, aguador, canastero. Todos ellos, oficios populares del siglo XIX de esta ciudad que quedaron plasmados por medio de un proceso fotográfico antiguo: la impresión a la albúmina.

Los rostros de estos hombres y mujeres, en algunos casos niños y hasta bebés, aparecen en estas tarjetas de visita que fueron ampliadas por dos reconocidos fotógrafos de la época, Lorenzo Becerril y Richard Cadwell, y ahora son mostradas como parte de la exposición Trajes y oficios del pueblo mexicano.

Montada en la Fototeca Juan Crisóstomo Méndez, ubicada en el complejo museístico de la ex fábrica textil La Constancia Mexicana, la exhibición muestra parte de la colección que se resguarda en el Museo regional Casa de Alfeñique.

“Durante el siglo XIX, la representación gráfica de las actividades, los oficios y la vestimenta del pueblo mexicano, en especial la de las clases populares, fue un tema muy apreciado por el público extranjero y tuvo un papel preponderante en la conformación de la identidad nacional”, escribe César Sánchez Palacios en el texto de sala.

Añade que estas fotografías, cuyos antecedentes fueron los cuadros de castas, biombos y figuras de cera, giran en torno a los tipos populares, un tema que comenzó después de la Independencia “con la llegada de artistas extranjeros que introdujeron el movimiento Romántico y el costumbrismo”.

En su mensaje, escribe que fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando el tema fue adoptado y desarrollado por los artistas nacionales, primero en la literatura y la litografía de las revistas ilustradas y, posteriormente, en fotografía.

“En contraste con el trabajo literario, la representación gráfica de estos personajes adquirió homogeneidad y continuidad, por lo que algunos tipos populares, como idealización del pueblo mexicano, devinieron en estereotipos que pasaron a formar parte de la cultura y el imaginario de México”, apunta Sánchez Palacios.

Indica que la autoría de las fotografías de la exposición se atribuye a Richard Cadwell; sin embargo, “de acuerdo con la investigación realizada por Lilia Martínez y Torres para el libro Tipos mexicanos del siglo XIX. Colección de fotografías del Museo Regional Casa de Alfeñique, publicado en 2021 por la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, algunas de estas son de la autoría del fotógrafo Lorenzo Becerril”.

Así, de Richard Cadwell, se incluyen retratos de mujeres indígenas con sus hijos, de un hombre que vive en situación de pobreza que pide limosna, de una mujer maya retratada de estudio, de un locero que llegaba al mercado para ofrecer sus mercancías, de una mujer que en su puesto callejero prepara molotes, de una molendera que se alquilaban en las cocinas de las casas, de un canastero que ofrece sus productos de ixtles, palma y carrizo, y un ranchero a caballo, entre otros.

Mientras que a Lorenzo Becerril se le atribuyen los retratos de una pareja de indígenas, un militar que mantenía el orden en la ciudad, de un vendedor que llevaba sus rebozos al hombro y en la mano, de un hombre que lleva dos cántaros con agua con los que abastecía a la ciudad, de un vendedor de velas de obraje, un mantequero que lleva este producto en una vasija de barro que carga en su cabeza, así como del sereno, el vigilante nocturno con uniforme de tipo militar, su linterna de aceite y su silbato de lata.

De igual forma, indica que, de acuerdo a la misma investigación de Lilia Martínez, “las fotografías originales, eran positivos en formato tarjeta de visita (de 5.5 por 9 centímetros), impresas en albúmina”, mismas que “se elaboraron por contacto, a partir de negativos de colodión o albúmina”, además de que “en algún momento, estas fotografías fueron reprografías para después ampliarlas al tamaño que hoy presentan”.

También en la sala de la Fototeca, se refiere que para 2026, el Museo Regional Casa de Alfeñique conmemorará su centenario. Fundado en 1926, el “museo se erige como un referente en la preservación del patrimonio histórico y artístico del estado, albergando colecciones que dan cuenta de la vida cotidiana, las tradiciones y la memoria visual de los poblanos”.

De paso, se indica que la exposición se enmarca en el 40 Aniversario de la propia Fototeca Juan Crisóstomo Méndez, por lo que “no solo celebra la trayectoria de este museo como un depositario del acervo fotográfico y simbólico más relevante del estado, sino que también reafirma el papel del Museo Regional Casa de Alfeñique como un espacio vivo de investigación, conservación, difusión del arte y de la historia de Puebla”.