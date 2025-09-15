Ofensiva israelí se recrudece: ataque aéreo deja 16 palestinos muertos

El Cairo y Jerusalén. Israel destruyó una veintena de edificios en la ciudad de Gaza, con saldo de al menos 16 palestinos muertos, informaron este lunes las autoridades sanitarias locales, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantenía conversaciones en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La visita de Rubio coincidió con una cumbre de emergencia en Qatar de Estados árabes e islámicos, algunos de ellos estrechos aliados de Estados Unidos, convocada en respuesta al ataque de Israel la semana pasada contra dirigentes de Hamas que residen en el Estado del golfo Pérsico.

Mientras la diplomacia se desarrollaba en Jerusalén y Doha, el número de palestinos muertos seguía aumentando con dos ataques aéreos contra lugares de la ciudad de Gaza, uno contra dos viviendas familiares y otro contra una tienda de campaña que albergaba a una familia desplazada.

Testigos afirmaron que los ataques aéreos y terrestres afectaron a varias zonas, sembrando el pánico e impulsando a miles de personas a huir de los campamentos establecidos en calles y descampados.

Israel afirma que la ofensiva para tomar el control de la ciudad de Gaza forma parte de un plan para derrotar definitivamente a Hamas, y que ha advertido a los civiles que se dirijan al sur, a una zona humanitaria designada.

Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas y numerosos países afirman que sus tácticas equivalen a desplazamientos masivos forzados y que las condiciones en la zona humanitaria son terribles, con escasez de alimentos.

“¿Sabes lo que es el desplazamiento? Es extraer el alma de tu cuerpo, es humillación y otra forma de muerte“, dijo Ghada, de 50 años, madre de cinco hijos del barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza, que se negaba a marcharse.

“Nos dicen que vayamos al sur, y cuando lo hacemos, no hay garantías de que no nos bombardeen allí, así que ¿Para qué molestarse?”, dijo a través de una aplicación de chat.

Las fuerzas israelíes llevan semanas operando en al menos cuatro barrios del este, tres de los cuales han sido arrasados en su mayor parte. Avanzan hacia el centro y parecen dispuestas a avanzar hacia el oeste, donde se refugia la mayoría de los desplazados.

Según Hamas, al menos 350 mil personas han huido de sus hogares, mientras que mil 600 edificios residenciales y 13 mil tiendas de campaña han sido destruidas, desde el 11 de agosto, el día después de que Netanyahu anunció sus planes de tomar el control de la ciudad de Gaza.

No fue posible verificar las cifras de forma independiente. Las imágenes que circulaban por las redes sociales sugerían que el flujo de personas que se desplazaban hacia el sur se había acelerado.

