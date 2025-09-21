Ofensiva israelí en Gaza deja a cientos de miles de palestinos sin opciones de huir

Gaza, Territorios Palestinos. El director del hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza, Mohamed Abu Salmiya, estaba coordinando este sábado la respuesta a la gran ofensiva de Israel sobre la localidad cuando llevaron a la unidad de urgencias los cuerpos de su hermano y cuñada, muertos en un bombardeo.

“Me quedé impactado y devastado al ver los cadáveres de mi hermano y de su esposa”, declaró Abu Salmiya a AFP.

Israel intensificó su ofensiva terrestre para tomar el mayor centro urbano del territorio, pese a los llamados de la comunidad internacional, que teme por la población local y el destino de los rehenes israelíes.

Un periodista de AFP observó ambulancias con sirenas llegando al recinto hospitalario con más cuerpos de víctimas de los bombardeos.

La Defensa Civil de Gaza, bajo la autoridad del movimiento islamista Hamas, reportó al menos 87 muertos este sábado por ataques israelíes, 70 de ellos en Ciudad de Gaza.

Éxodo y desesperación

Cientos de miles de palestinos han huido, pero otros permanecen atrapados por agotamiento físico o falta de recursos.

“La muerte es más misericordiosa”, comentó Mohamed Nasar, de 38 años, desde el área Tal al Hawa.

Las familias se desplazan con sus pertenencias en camiones, automóviles, carretas tiradas por burros o cargándolas sobre sus hombros.

Los costos de evacuación se han disparado: propietarios de camiones cobran entre 1,500 y 2,000 dólares por un recorrido de apenas 30 kilómetros.

La Defensa Civil palestina informó que 450 mil personas han abandonado Ciudad de Gaza, mientras el ejército israelí estima 480 mil desplazados.

La campaña de represalia israelí ha dejado más de 65,100 muertos en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio, cifras que la ONU considera fiables.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), respaldada por Naciones Unidas, declaró en agosto que en Ciudad de Gaza hay hambruna.

Zona humanitaria bajo fuego

El ejército israelí insta a los palestinos a trasladarse a una “zona humanitaria” en Al Mawasi, donde promete ayuda médica e infraestructura humanitaria.

Sin embargo, también ha lanzado ataques en esa zona, alegando que hay posiciones de Hamas.

“Queremos evacuar, pero no tenemos dinero”, explicó Raeda al Amarin. “Ni siquiera tenemos para comprar pan. Nos quedaremos aquí, hasta que muramos o alguien encuentre una solución”.

