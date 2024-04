“Ocurrentes” e inviables financieramente, las 10 propuestas de campaña de Eduardo Rivera: Godina Herrera

Las 10 propuestas del candidato de la oposición Eduardo Rivera Pérez son financieramente inviables, afirmó este lunes Luis Antonio Godina Herrera, subcoordinador de Diálogos por la Transformación del equipo de campaña del morenista Alejandro Armenta, quien argumentó que luego de un estudio técnico se determinó que el presupuesto es insuficiente para cumplir con la promesa a los poblanos.

En rueda de prensa, reviró que entre las propuestas “de ocurrencias” presentadas por el panista está otorgar 6 mil millones de emprendedores sin el cobro de intereses, que costaría 600 mil pesos al erario estatal, que difícilmente tendrían retorno a la administración.

Además, sumó la promesa de construir 10 mil calles en la zona metropolitana de Puebla y 10 mil más en el interior del estado, así como la edificación de 1 mil kilómetros de carreteras y caminos, lo que requeriría una inversión de al menos 47 mil millones de pesos.

Agregó que Acción Nacional (PAN) afirmó que de llegar al poder construiría 500 estancias infantiles, cuando la suma de estos centros del IMSS y el ISSSTE a nivel nacional representan 1 mil 649 espacios.

“Los panistas están proponiendo construir el 30 por ciento de esas estancias sólo en Puebla, cuando operarlas durante seis años valdría 30 mil millones de pesos, es un absurdo y una mentira más”, exhibió.

Luis Antonio Godina dijo, que tampoco es creíble incrementar el 10 por ciento de los programas sociales federales, cuando votaron en su contra y solamente para los adultos mayores, que en Puebla representan unas 750 mil personas, el costo sería de 16 mil millones de pesos.

Esto último sin contar los programas Sembrando vida, Jóvenes construyendo el futuro, apoyo a personas con discapacidad, madres solteras y becas a estudiantes.

Explicó que la finalidad de exponer esta situación es alertar a la ciudadanía y advertirles que las propuestas de Eduardo Rivera son falsas, por no ser factibles.

“No va a ganar, pero más vale alertar a la sociedad poblana, a los votantes de qué es lo que están planteando”, declaró.

En la misma postura se pronunció la activista Edurne Ochoa Ledesma, quien también forma parte de la vocería de Alejandro Armenta.

Al respecto, dijo que los ofrecimientos de Rivera Pérez empeñarían tres veces el presupuesto estatal sexenal para gastos de inversión no etiquetados.

“Es una oferta totalmente mentirosa, soñadora, inviable y bueno supongo que la hacen de esta forma, porque saben que no tienen posibilidad de triunfo”, remató.

En cuanto a la agenda de género, Ochoa Ledesma señaló que el discurso del panista es “hipócrita” y arece de análisis de contexto, al afirmar que no hay un interés genuino de erradicar la violencia contra las mujeres.

Como ejemplo, citó que en su proyecto integró a un violentador como Inés Saturnino; aunado a que la oposición aseveró entre otras propuestas que acabará con el robo de combustible o huachicol, cuando Acción Nacional permitió su proliferación durante sus gobiernos.

“En Lalolandia las mujeres estamos cansadas de que no nos escuchen, no nos vean y no hagan nada por nosotras”, reclamó; mientras que en la alianza morenista comparó más del 50 por ciento de las candidaturas están representadas por mujeres.

“No somos un grupo vulnerable, el 52 por ciento de la población en México somos mujeres y somos mayoría”, concluyó.

También puedes leer: En 22 de los 28 municipios más importantes el PAN no logró concretar alianza opositora