Ocultan SOAPAP y Agua de Puebla información oficial sobre cortes de agua y drenaje durante pandemia

La empresa Agua de Puebla y el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) violan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ocultan las cifras oficiales sobre el corte de suministro de agua y servicio de drenaje que realizaron durante la contingencia sanitaria por la Covid-19, así como años anteriores.

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, sujeto obligado que implica a la empresa Concesiones Integrales o Agua de Puebla, se negó a atender la solicitud con el folio 00009721 que pedía el desglose de los cortes de agua potable y suspensión del drenaje por adeudos de usuarios desde 2015 hasta diciembre de 2020.

Aunque la solicitud de información fue interpuesta por La Jornada de Oriente en la Plataforma Nacional de Transparencia desde el inicio de este 2021, el sujeto obligado ha omitido su respuesta a la fecha, violando el plazo ordenado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla para entregar los datos públicos.

Aunque la empresa Agua de Puebla o Concesiones Integrales, prometió no cortar el suministro en domicilios mientras durara la contingencia por el coronavirus, defensores del derecho humano al agua documentaron al menos 200 casos registrados en una veintena de colonias durante 2020 y 2021. Se destacó el caso de un hospital en funciones y una mujer de 94 años que no pudo liquidar su adeudo.

Durante el V Congreso Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida “Por un buen gobierno del agua” realizada en Puebla durante este fin de semana, Pedro Moctezuma Barragan, integrante del equipo de la Coordinadora Nacional de Agua para Todos y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, calificó esta práctica como un “acto barbárico” y un acto criminal durante la pandemia.

Pedro Arrojo-Agudo Relator Especial para el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas, refirió que la privatización del servicio ha convertido a ciudadanos en “los clientes pobres del agua” agudizando aún más la vulnerabilidad de los vulnerables.

Promesa incumplida

En marzo de 2020, la empresa concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado en Puebla, Agua de Puebla emitió un boletín en el que prometía no realizarían ningún corte en el suministro de agua de uso doméstico o suspensión de drenajes en domicilios mientras durara la emergencia sanitaria por el coronavirus en un “plan de contingencia” con la finalidad de disminuir los riesgos en la salud de los usuarios.

Contrastan los datos proporcionados el activista Omar Jiménez, defensor del derecho humano al agua que revelaron a esta casa editorial que los cortes de servicios no cesaron durante 2020.

Jiménez calculó haber conocido al menos 200 casos de cortes de agua y drenaje en 19 colonias en donde la concesionaria denominada como Concesiones Integrales S.A CV, conocida comercialmente como Agua de Puebla. En las redes sociales del luchador social se documentaron casos en la junta auxiliar de la Libertad, en el Fraccionamiento Jardines de San Manuel, en el Barrio de Santiago, 16 de septiembre Norte Colonia Santa María, Lomas de Angelópolis, Fraccionamiento Maravillas Valle del Sol, 16 de septiembre Sur, Universidades Geovillas del Sur, San Ramón, Lagulena, Loma Linda, Maestro Federal, colonia Tres Cruces, Bosques de San Sebastián, Xonaca, Loma Bella, Amalucan, entre otros casos más.

Entre los casos más graves que expuso destacó el documentado en la colonia Belisario Domínguez, Agua de Puebla realizó el corte de agua y drenaje al sanatorio de Los Ángeles en plena pandemia, aun cuando allí se atendían pacientes graves.

Otro caso que fue recogido por los medios por indignante fue el registrado en la colonia Jardines de San Manuel, donde a una mujer de 94 años de edad le realizaron el corte de servicio el pasado mes de diciembre por falta de pago.

“Es increíble y hasta risible y contradictorio que plena pandemia en Puebla no se le tutele el derecho de acceso al agua y al drenaje a las personas cuando la campaña de sana distancia emprendida por el subsecretario de Salud federal, el doctor Hugo López-Gatell, ha aconsejado extrema limpieza y lavado de manos al menos 20 veces durante 20 segundos con agua y jabón. Hemos documentado que la concesionaria mencionada sigue realizando cortes de servicio de agua y de drenaje, además sin orden judicial sin un solo criterio en donde en los domicilios que ejecutado los cortes se han encontrado personas vulnerables menores de edad o adultos mayores con enfermedades crónico degenerativas e inclusive algunas personas contagiados de Covid-19, no obstante la concesionaria actúa al cobijo del poder y a la luz de todos y qué contradictorio que también hay varias colonias que no se le abastece el vital líquido lo que se traduce en un delito de lesa humanidad” denunció.

Acto de barbarie y criminal de Agua de Puebla suspender agua y drenaje

Pedro Moctezuma Barragan, integrante del equipo de la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, refirió que la elección de la sede en Puebla para celebrar el V Congreso del Agua, no era un acto menor sino una urgencia para visibilizar los tremendos abusos que se comenten en el esquema que ha privatizado el servicio de agua potable y alcantarillado.

“Los ciudadanos miembros de la organización Agua para Todos, Agua para la Vida, estamos conscientes de los excesos a los que ha llegado Agua de Puebla en época de pandemia, como el corte de drenajes. La ciudad moderna nació en la Escuela de Chicago, a partir de la organización del drenaje como un símbolo de civilización. Lo que está haciendo Agua de Puebla es barbárico”

“Se documentó el caso del corte de drenaje a una escuela de 1 mil quinientos alumnos y profesores durante un año. Aunque el instituto colindaba con un hospital no les importó que la caca – porque hay que decirlo así- saliera a la calle, contaminándolo todo. Es insano. Es criminal hacer cortes durante tiempos de emergencia sanitaria.

“También realizada en una unidad habitacional con 500 habitantes a la que también se cortó el drenaje. Ciudadanos en todo el país estamos indignados por los niveles a los que ha llegado Agua de Puebla. Acompañaremos la lucha para la remunicipalización del servicio de agua y alcantarillado” soltó.

Privatización convierte a ciudadanos en clientes pobres del agua: relator ONU

Pedro Arrojo-Agudo Relator Especial para el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas durante el V Congreso Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida “Por un buen gobierno del agua” identificó como una de las principales crisis del agua a la falla de inequidad en la distribución del agua generada por modelos comerciales y económicos profundamente inmorales.

“Se presenta el agua como un bien útil y escaso que debe ser asumido como un bien económico y gestionado en procesos modelos de privatización a través de gestión y la lógica del mercado, transformando a los ciudadanos en clientes pobres. Los afectados principales son aquellos que no pueden pagar”

Explicó que el cambio climático y la crisis de salud pública que ha desencadenado la pandemia por Covid-19, tienden a profundizar y agravar esta crisis económica. “Se profundiza la pobreza y la desigualdad, aumentando la vulnerabilidad de los más vulnerables.