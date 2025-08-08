Ocho organizaciones criminales de América Latina, consideradas terroristas por EU

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó en febrero como terroristas a ocho organizaciones criminales Latinoamérica, entre ellas seis cárteles mexicanos de la droga, cuyas actividades “amenazan la seguridad del pueblo estadunidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental”.

Las organizaciones designadas son el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y a la nueva Familia Michoacana, grupos que de acuerdo al aviso del Departamento de Estado “representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos”.

En el caso de los cárteles mexicanos la Casa Blanca especificó que “sus actividades, proximidad e incursiones en el territorio físico de los Estados Unidos suponen un riesgo inaceptable para la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

De igual manera, la medida incluyó al Tren de Aragua, de origen venezolano, y la Mara Salvatrucha, que nació en El Salvador, cuyas “campañas de violencia y terror en Estados Unidos y a escala internacional son extraordinariamente violentas, despiadadas y amenazan de forma similar la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental”, precisó el documento.