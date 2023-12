Ocho municipios no han reportado avances en medidas de combate de violencia contra mujeres: Segob

De los 50 municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), ocho no han reportado los avances que tienen en las medidas de prevención, seguridad y justicia para enfrentar la violencia feminicida.

Así lo indicó el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, quien se reservó los nombres de las demarcaciones que no han cumplido en tiempo y forma con subir los datos de sus acciones a una plataforma.

A decir del encargado de la política interna, no es que no estén trabajando en las medidas, sino que no las informan oportunamente.

“Sí hacen tareas, pero no las registran, no las transmiten adecuadamente y eso hace que con la estadística se refleje este hecho… No ha sido un tema de negligencia sino de falta de operatividad esos reportes son trimestrales”, dijo en encuentro con medios de comunicación.

Añadió que con todos los municipios que tienen AVGM se han tenido reuniones para sugerirles que consoliden sus unidades de atención a la mujer.