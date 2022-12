Ocho de cada 10 personas presentan depresión en temporada navideña y de fin de año: Dulce Pérez, psicóloga de la UPAEP

Durante la presente temporada navideña y de fin de año, ocho de cada 10 personas pueden caer en depresión y de estas, cuatro pueden llegar a tenerla en grado severo, indicó Dulce María Pérez Torres, psicóloga social y doctora en Pedagogía de la Facultad de psicología de la UPAEP.

En entrevista telefónica con La Jornada de Oriente, indicó que regularmente la población logra sobreponerse a la tristeza y melancolía que presenta cuando está a punto de terminarse un año, pero hay casos en donde esa situación se prolonga hasta marzo o junio con el riesgo de terminar en suicidio.

“El suicidio se incuba en esta depresión, si no se logran rescatar, seguramente que en enero, febrero, marzo y hasta mayo se incrementan los suicidios, se supone que un suicidio no es ahorita me suicidio y me mato, no. Es todo un proceso de repensamiento de la persona, hasta que dice: no vale la pena, y entonces busca la forma (de quitarse la vida)”.