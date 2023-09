OCDE o G77: una falsa disyuntiva

Nuestra participación en la Habana mandó la clara señal de que México está reconsiderando su posición respecto al G-77. Mucho se ha criticado que reingresar eventualmente a este organismo de “países pobres” del Sur, del que nos salimos en 1994 para ingresar a la OCDE, el club de “grandes ligas” y países ricos, representaría un marcado retroceso. No hay consenso sobre si en aquella época tomamos la decisión de cambiar de bando por convicción, presión externa o, más probablemente, combinación de ambos. Lo cierto es que en los albores del fin de la guerra fría y del optimismo desbordado sobre el potencial del nuevo paradigma económico neoliberal para generar bienestar universal, sí parecía presentarse una opción tajante: OCDE o G77, difícilmente ambos a la vez.

Con los años esa opción bipolar se desdibujó. En 2010 Chile entró a la OCDE sin dejar al G77. Colombia (2020) y Costa Rica (2021) hicieron lo propio. Brasil e Indonesia han solicitado su ingreso a la OCDE y no se ve que vayan a retirarse del G77. Quitando el caso especial de Turquía (que por razones históricas nunca perteneció al G77) somos hoy el único país en desarrollo miembro de la OCDE que no está en el G77. Reingresar no sería una anomalía: no nos impediría continuar en la OCDE y seguir aprovechando sus útiles recomendaciones en muchas áreas técnicas: desde lo fiscal hasta temas de educación o de salud. Pero tampoco sería una tragedia. Por el contrario. En buena medida implicaría simplemente reconocer que entrar a la OCDE no nos hizo país típico OCDE y que, en muchas agendas, compartimos intereses y realidades con muchos de los países del G77. Se pretende que nuestro perfil de “exportador de manufacturas” que alcanzamos gracias a nuestro apego al neoliberalismo, sí nos colocó en las grandes ligas. La verdad es que exportar insumos –maquilas– para compañías extranjeras gracias a bajos salarios nos hace “exportadores de manufacturas” en un sentido poco sustantivo y ciertamente no nos coloca a la par de países como Corea o Taiwan. Además, en otros muchos rubros como informalidad, desigualdad y pobreza, seguimos siendo un típico país en desarrollo.

En suma, treinta años después, la disyuntiva OCDE/G77 no es lo que era. La apuesta al mercado “desregulado” –sobre todo en el ámbito financiero—que está en el corazón del paradigma neoliberal, generó riqueza, pero pesimamente mal distribuida (tanto entre países como al interior de éstos) así como exclusión a gran escala, que ha dejado de lado a miles de millones de trabajadores y a países enteros y que apuntala tantos fenómenos de descomposición social y política propios de nuestros tiempos: desde la migración forzada masiva hasta índices aterradores de criminalidad y regímenes políticos en descomposición. En esta era de “saldos del neoliberalismo”, la lucha por un nuevo orden internacional, fundado en un sistema económico que sea más justo y racional (aunque quizás menos productivo en un sentido económico estrecho) y que nos salve de una nueva y más peligrosa guerra fría, está de nuevo en la agenda, como quedó claro en la Asamblea General en curso de la ONU. Trabajar con el G77 en ésta y otras agendas propias del Sur global, del que seguimos siendo parte y cuya importancia sólo crecerá en el mundo multipolar al que avanzamos, hace mucho sentido.