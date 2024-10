Obstruye Concejo Municipal del Congreso toma de protesta de Marco Valencia

Aunque la Sala Regional del TEPJF reconoció el triunfo de Marco Valencia Ávila como alcalde de Venustiano Carranza, no ha tomado protesta oficialmente ni ha logrado ingresar a las oficinas del ayuntamiento, por decisión del Concejo Municipal que envió el Congreso de Puebla a ese lugar para hacerse cargo del gobierno temporalmente.

Valencia informó a un grupo de simpatizantes la noche de ayer que se puso en contacto con el presidente del Concejo Municipal, Ramón Martagón López, para notificarle el contenido de la resolución.

“Le mandé la sentencia que me mandó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le pedí que me brindara las facilidades para realizar la toma de protesta y me respondió que tenía que recibir indicaciones del Congreso del estado”, expuso.

De acuerdo con un video que grabó un medio de comunicación regional de ese momento, una vez que Valencia expuso la situación a sus seguidores en la plaza principal de Carranza, se dirigió a palacio municipal para hacer entrega del fallo del TEPJF a los integrantes del Concejo Municipal, quienes despachan en el inmueble desde el 15 de octubre pasado.

Lo recibieron dos policías municipales que resguardaban la entrada principal del ayuntamiento, quienes le informaron que no había nadie para recibir su escrito y que ellos no tenían autorización para cumplir esa función.

Encuentro tenso, entre Valencia y uniformados del ayuntamiento

El encuentro entre los uniformados y Marco Valencia fue tenso, pues detrás del segundo lo esperaban en la plaza pública de Carranza cientos de seguidores a la espera de indicaciones de cómo proceder.

“Las cosas están de mírame y no me toques, entonces vamos a quedarnos aquí en la explanada”, propuso uno de los integrantes del equipo de Valencia.

El ambiente se aligeró en el momento en el que Marco Valencia aceptó la respuesta de los policías, agradeció su atención y se reunió con sus simpatizantes en la plaza para llevar a cabo una toma de protesta simbólica.