Observó la ASE más de 4 mil 108 mdp en la cuenta pública 2023 de Céspedes

Recursos por 4 mil 108 millones 565 mil 681 pesos, observó la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la cuenta pública 2023 del gobierno del estado, periodo que corresponde a la administración del exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El reporte presentado este miércoles por el organismo fiscalizador no establece qué porcentaje de esa suma ya fue solventado, aunque sí da cuenta de la forma en la que la administración estatal justificó varias de las observaciones.

En resumen, la ASE dijo que, como resultado de la revisión, se determinaron 88 observaciones, de las cuales 69 fueron aclaradas y justificadas antes de la integración del informe; mientras que las restantes generaron 14 Recomendaciones y 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria –sanciones-.

El informe abarca del primero de enero al 31 de diciembre de 2023, lapso que corresponde al primero de los años que Céspedes Peregrina, quién actualmente es titular del Instituto Nacional de Migración (INM), estuvo al frente de la administración poblana.

Los más de 4 mil millones de pesos observados de la cuenta pública del estado correspondiente a 2023 equivalen casi a 70 por ciento del presupuesto anual de la capital del estado para 2024 que fue por 6 mil 940 millones de pesos.

Encontraron irregularidades en contratos pero fueron solventadas, se indica en el reporte

En el informe se indica que una de las cifras observadas más representativas ascendió a mil 21 millones 396 mil 842 pesos correspondientes a al “excedente sobre el límite de crecimiento real permitido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”.

Sin embargo, en el mismo reporte se indica que esta observación fue solventada por la administración estatal al presentar documentación comprobatoria y justificativa consistente en: cuadro comparativo de crecimiento real de servicios personales en los ejercicios fiscales 2022 y 2023, cédula de resultados de revisión a capítulo 1000 servicios personales, realizada por la Auditoría Superior de la Federación y nota aclaratoria.

Otra cifra relevante asciende a 419 millones 151 mil 208 pesos correspondiente a la construcción de la nueva sede del Congreso local cuyas fechas de inicio y terminación de la obra, abarcan del 7 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024, respectivamente, según cláusula séptima del contrato número OP/ADE002/SA/SI-20230264.

La observación consistió en que, en una primera revisión, la ASE no encontró documentos que acrediten la existencia legal, actividad y objeto social, así como la personalidad jurídica del licitante, es decir, de la empresa constructora, bitácora de obra, pólizas contables y presupuestales, el documento que comprobara que la firma no tenía ningún impedimento para realizar la obra, entre otros, no obstante, el organismo fiscalizador dijo que el gobierno estatal presentó información con lo que solventó las inconsistencias.

Otro monto relevante pues este asciende a 339 millones 275 mil 708 pesos que fueron destinados al contrato SA-SSP-DGA-C-006/2023, realizado mediante procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, para la Secretaría de Seguridad Pública a fin de contratar el servicio integral para llevar a cabo la rehabilitación tecnológica de arcos carreteros, centros de atención de llamadas de emergencia (calle) y puntos de monitoreo inteligentes (PMI).

La irregularidad detectada consistió en que no se justificó el procedimiento realizado por Invitación a cuando menos tres personas a través de la Secretaría de Administración, el cual debió realizarse mediante el procedimiento de Licitación Pública pero, nuevamente, la ASE dijo que fue el tema fue solventado.

