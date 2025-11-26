Observatorio de Movilidad critica propuesta de legalizar arrancones

El Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla manifestó su “profunda preocupación” ante el anuncio hecho por el coordinador de gabinete del Poder Ejecutivo, José Luis García Parra, sobre la posible legalización de arrancones y la cancelación de los operativos de alcoholimetría, ejecutada por la Secretaría de Seguridad Pública, medidas que, a su juicio, representarían un retroceso en las políticas públicas de seguridad vial.

A través de un pronunciamiento difundido este 26 de noviembre, la organización civil advirtió que la suspensión del programa de alcoholímetro contraviene la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, además de enviar “un mensaje de permisividad” que incrementaría el riesgo de incidentes de tránsito. Subrayó que existe evidencia internacional que demuestra que los operativos de detección de alcohol al volante reducen de manera significativa el número de muertes en las vialidades.

Sobre la propuesta de legalizar arrancones -a través de una pista auspiciada por el gobierno estatal-, el Observatorio indicó que estas carreras representan una actividad de alto riesgo y constituyen una infracción grave en cualquier reglamento de tránsito municipal o estatal. Realizarlas en la vía pública —aun bajo esquemas regulados—, señalaron, compromete la integridad de peatones, ciclistas y conductores.

La agrupación recordó que la legislación vigente establece el principio de prioridad de la movilidad, que ordena proteger a los usuarios más vulnerables: peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. En ese sentido, afirmó que cualquier política pública que favorezca actividades recreativas de velocidad por encima de la seguridad general atentaría contra los derechos humanos a la movilidad segura.

El Observatorio llamó a las autoridades estatales y municipales a reconsiderar ambas propuestas y a reafirmar el compromiso con la estrategia de Visión Cero, orientada a evitar muertes y lesiones graves en el tránsito.

Asimismo, ofreció su colaboración para diseñar estrategias basadas en evidencia científica, apoyar en la implementación de operativos de alcoholimetría con enfoque de derechos humanos y proponer soluciones que armonicen con los compromisos nacionales e internacionales de México en materia de seguridad vial.

“La vida de los poblanos es un bien no negociable”, concluyó la organización.

También puedes ver: No hay “arrancones” en el municipio de Puebla porque se disuaden de manera preventiva, afirma Pallares