Observatorio Ciudadano de Atlixco se deslinda públicamente de funcionario del ayuntamiento 

Atlixco. Integrantes del Observatorio Ciudadano de Atlixco (OCA) evidenciaron de manera pública sus diferencias personales con un funcionario del actual gobierno de la ciudad al difundirse una carta en donde acusan a éste del presunto uso político de esa asociación civil, una de las más activas en este municipio.

“Derivado de una serie de comentarios compartidos por socios, sobre una persona con la intención de ostentarse como nuestro colaborador y operador de actividades, debemos dejar en claro se trata de un comportamiento con pretensiones de engañar a los atliscenses”, agregaron miembros de la mesa directiva del colectivo.

Expusieron los únicos medios de comunicación oficiales es el whatsapp y las redes sociales en facebook y twitter. “Como OCA no hemos realizado reuniones presenciales y tampoco visitas de otra índole. Únicamente eso ocurre para realizar entregas de productos, servicios o asesorías conocidas por todos los compañeros”, reiteraron.

Pidieron a los habitantes del municipio “no dejarse engañar. De igual manera, y con el fin de no confundir a nadie, deseamos deslindarnos de Pedro Plaza, actual funcionario público en el ayuntamiento, quien no tiene y tampoco tendrá algún tipo de relación con el OCA el cual no depende de ninguna persona externa”.

Por el momento no existe respuesta alguna de plaza quien fungió en años pasados como delegado en Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y hoy forma parte del grupo de nuevos burócratas en Atlixco. El OCA fue a finales de la administración del Guillermo Velázquez uno de los sectores más críticos hacia el panista.