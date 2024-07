Obreras protestan en Cuernavaca; exigen justa liquidación de su empresa

Cuernavaca, Mor. Ex trabajadoras de la empresa Equipos Médicos Vizcarra se manifestaron en el zócalo de la ciudad de Cuernavaca, ya que hasta la fecha no se les ha pagado el monto que corresponde a su liquidación, como ordena la ley Federal del Trabajo.

La última quincena que se les pagó fue el pasado 20 de junio. Después del pago, 250 obreros y obreras fueron despedidos de la empresa de manera injustificada.

“El pasado mes de junio de 2024, más de 250 obreros, de los cuales el 90 por ciento son mujeres, fuimos despedidos de manera arbitraria de la Equipos Médicos Vizcarra. Dicha empresa ha planteado liquidarnos con un predio que posee y maquinaria obsoleta en condiciones de chatarra, sin que con ello cubra el monto de la liquidación que por ley nos corresponde”, dijo Lucía González, una de las trabajadoras despedidas.

“Es por ello que hoy tenemos la necesidad urgente de acudir a todos ustedes para ponerles al tanto de nuestras demandas que consideramos justas, en busca de su apoyo y respaldo solidario”, agregó.

Las mujeres aseguraron que gran parte de ellas son madres solteras y que necesitaban el trabajo, y ahora les urge el pago de liquidación. En la protesta portaron botes para que la población les deposite unas monedas para llevar aunque sea el alimento a sus hogares, dijeron.

Las ex trabajadoras también demandaron al TECA que gestione y agilice el pago de sus liquidaciones correspondientes con recursos económicos, y aseguraron que ya no tienen dinero para el sustento de sus familias. Amenazaron con cerrar las instalaciones de la empresa, ubicada en el municipio de Zapata, en caso de que la demanda no prospere y se les niegue el pago por los años trabajados.

