Mercado San Ramón y bacheo lideran obras municipales con avances mayores al 50%

El ayuntamiento de Puebla ejecuta, al mes de agosto de este año, un total de 20 obras públicas distribuidas en distintos puntos del municipio, con una inversión global de 386 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. De este conjunto, cinco proyectos presentan un avance superior al 50 por ciento.

El proyecto más avanzado es el bacheo en las 17 juntas auxiliares, que alcanza un 99 por ciento de ejecución y absorbe recursos por 49.4 millones de pesos. Esta acción forma parte de la campaña “Bacheando Puebla”, orientada a mejorar la conectividad urbana y dar respuesta a las demandas ciudadanas por vialidades seguras y funcionales.

Le sigue el Mercado San Ramón, obra integral que ya registra un 89 por ciento de avance y que cuenta con un presupuesto asignado de 78.7 millones de pesos. La construcción de este centro de abasto, ubicado en la zona sur de la ciudad, busca potenciar la actividad comercial y el desarrollo comunitario.

El mercado incluye nuevos espacios gastronómicos, áreas de carga y descarga, y una infraestructura diseñada bajo criterios de sostenibilidad, como ventilación natural y iluminación LED.

Otro proyecto con progreso destacado es el muro de contención en la calle Albert Einstein, al margen del Río Alseseca en la colonia San Luis Gonzaga, que alcanza también un 89 por ciento de avance con una inversión de tres millones de pesos. Esta obra es vital para la seguridad hídrica y la prevención de riesgos en la zona.

En materia ambiental, el desazolve de barrancas y ríos cuenta con un avance del 78 por ciento y ha implicado una inversión de 29.8 millones de pesos. Estas labores buscan prevenir inundaciones y proteger zonas vulnerables del municipio durante la temporada de lluvias.

La construcción del colector pluvial en el Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral (CMERI), ubicado en el Infonavit Agua Santa, presenta un 50 por ciento de ejecución, con un presupuesto de 3.4 millones de pesos, garantizando mejor manejo del agua y mitigando el riesgo de encharcamientos en el área.

Otras obras, aunque son relevantes, mantienen un avance menor al 50 por ciento. Entre ellas están la pavimentación y obras complementarias en distintas vialidades: la calle Palmas en Santa Cruz Buena Vista, avenida 11 Oriente a un costado del CENCH, la calle 30 Norte en la colonia Xonaca, calle Anáhuac en Ignacio Romero Vargas, avenida Venus en FOVISSTE San Roque y la calle Manuel Alonso en Santa Margarita. También figuran el mantenimiento integral en espacios públicos y la rehabilitación de inmuebles históricos en la Zona de Monumentos.

En el sector educativo, la administración realiza obras complementarias en el bachillerato tecnológico de Ciudad Universitaria II en San Baltazar Campeche, y avanza en proyectos hidrosanitarios y de pavimentación en diversas calles del municipio, buscando mejorar las condiciones de vida y acceso a servicios básicos para la población.

