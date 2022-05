Por primera vez reúnen la obra de Patricio Ramos y Ortega, el pintor de la Batalla del 5 de mayo

“Si, no llores, voy a seguir siendo soldado voluntario, voy a pintar un cuadro de la Batalla y el episodio glorioso, a donde me encuentre juntamente con mis compañeros para manifestar la verdad de los hechos heroicos a donde estaré, y me verás y me verán todos mis verdaderos y buenos compatriotas vestido de paisano, con mis flus color café, mi talín, mi cartuchera y mi fusil sin bayoneta, luchando y defendiendo el honor y el derecho de mi patria”.

Precisamente, es así como Patricio Ramos y Ortega (Puebla, 14 de abril de 1836 – 23 de agosto de 1907) aparece en el óleo de gran formato Batalla del 5 de mayo: en él, el general Ignacio Zaragoza recorre el campo de batalla acompañado por su ejército, ubicándose el pintor con su traje color café en el centro, rodeado además por el general Miguel Negrete, quien va a caballo.

Este cuadro, parte de la colección del Museo Casa de Alfeñique, fue incluido en la exposición Y las armas se cubrieron de gloria, Patricio Ramos y los pintores del 5 de mayo de 1862, que se exhibe en San Pedro Museo de Arte en el marco de la celebración del 160 aniversario de la Batalla de Puebla.

En esta exhibición organizada por la Secretaría de Cultura de Puebla se reúnen, por primera vez, los cuadros originales del pintor poblano y otros célebres artistas de la época venidos no sólo de acervos estatales como el Museo Casa de Alfeñique y la Biblioteca Palafoxiana, sino de recintos como el Museo Nacional de las Intervenciones (MNI), el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y el Museo de la no intervención Fuerte del Loreto, además de reproducciones de la Biblioteca Nacional de Francia, en cuya narrativa se retrató la defensa de la patria y la visión francesa de la guerra.

Patricio Ramos y Ortega, considerado el “pintor de la batalla” de Puebla, fue soldado de leva, tomado tras ser invitado al templo de San Roque, del cual ya no salió sino solo hasta que ingresó en las filas del ejército como parte del Batallón de voluntarios tiradores bomberos de Puebla, a las órdenes del coronel Miguel Balcázar.

Como parte del grupo de 30 hombres, el pintor –casado entonces con María de Jesús Ortega Díaz, de quien tomó el apellido-, luchó a las orillas del barrio de Xonaca, contra soldados zuavos franceses. En la gesta estuvo tres días combatiendo e incluso participó en el escuadrón que capturó, en una lucha cuerpo a cuerpo, un estandarte a los zuavos que luego fue colgado en uno de los templos de la ciudad.

Como pintor, después de haber triunfado y sobrevivido el 5 de mayo, Patricio Ramos y Ortega dijo que se iba a dedicar a pintar lo que su memoria registró ese día, desde los puntos donde combatió, como soldado que aparece como personaje en sus obras y como forjador de la imagen sobre la histórica batalla. “Habiendo tomado parte de la defensa de mi patria como hijo de México fui testigo ocular de la batalla gloriosa que tuvo lugar el día lunes 5 de mayo de 1862. Y dejo este recuerdo a mis queridos hijos y para la posteridad”, escribió el pintor nacido en el barrio de El Alto.

Patricio Ramos y Ortega es también autor del libro Descripción de la batalla ganada al Ejército Francés en el cerro de Guadalupe de Puebla el día lunes 5 de mayo de 1862, que fue elaborado entre 1903 y 1906 y cuyo original se resguarda en la Biblioteca Palafoxiana. En ella, su autor describe los acontecimientos de la Batalla de Puebla de 1862 desde la visión de quien fuera un soldado voluntario en el histórico combate.

En la exposición Y las armas se cubrieron de gloria, Patricio Ramos y los pintores del 5 de mayo de 1862 aparecen importantes obras como la vista del combate entre el ejército mexicano y el francés, en el que aparece el general Zaragoza con su estado mayor, un óleo de autor no identificado proveniente del MNI. Del mismo recinto, se muestra el Biombo de la batalla, del pintor Miguel Zetina.

Destacan también la litografía basada en la obra de Patricio Ramos y Ortega, denominada Escenas de la batalla del 5 de mayo, realizada por el destacado grabador Constantino Escalante; y la Vista del Fuerte de Guadalupe y combates en el llano del barrio de Xonaca, en donde “el cielo aparece con nubes de tormenta”, ambas obras provenientes del Museo Nacional de Historia.

Del Museo Fuerte de Loreto se incluyen la pintura La primera fase de la batalla, parte del Museo Fuerte de Loreto, en la cual aparecen el general Zaragoza y su estado mayor dirigiendo la gesta desde el templo de Los Remedios; y Combate parcial de la brijada (sic) a las órdenes del general Díaz en el rancho Azcarate, de autor no identificado, que ubica al combate en inmediaciones de Amozoc a la izquierda del antiguo rancho de Azcarate.

Resalta también la inclusión de la pintura de gran formato colgada en el Ayuntamiento de Puebla: la reconocida Batalla del 5 de mayo, del propio Patricio Ramos y Ortega, que ofrece una vista del Fuerte de Guadalupe y combates en el llano del barrio de Xonaca y en el cielo aparece lluvia y sol.

De una coleccionista particular se incluye además la “Escena del momento en que el sargento de artillería Pascual Gutiérrez da un golpe mortal con una bala de cañón a un atacante francés”, del pintor Patricio Ramos y Ortega.

Y las armas se cubrieron de gloria, Patricio Ramos y los pintores del 5 de mayo de 1862 permanecerá hasta el 9 de agosto en San Pedro Museo de Arte, recinto ubicado en la calle 4 Norte 203, en el Centro Histórico de Puebla.