Por su obra ágil, ligera e irónica obtiene José Antonio Molina premio Juan Rulfo de novela que entrega la SC

Por su estilo narrativo ágil y ligero, así como por su humor desencantado e ironía, la novela Mientras viva en la tierra del escritor José Antonio Molina Vega fue merecedora del Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela 2023.

Organizado por la Secretaría de Cultura al lado de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL) del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Iberoamericana de Puebla, el certamen reconoce a esta obra literaria porque “nos adentra en las obsesiones, contradicciones y anhelos de un puñado de personajes en el proceso de aprendizaje de una madurez inminente e incierta”, como se lee en el acta deliberativa.

El jurado, integrado por Ana Clavel, Laura Baeza y Abril Gamboa, después de revisar y leer todos los trabajos, consideró que esta obra es merecedora del reconocimiento porque “a través de las reflexiones sobre el éxito y el fracaso para un miembro de la generación Millennial, que ve en el Club de los 27 —famosos que murieron en la flor de esa edad: Morrison, Hendrix, Joplin— un punto de no retorno para enfrentar sus expectativas vitales en un mundo empecinado en desvanecerlas. Es una novela que le habla a una generación, pero también a quienes ven en la incertidumbre una forma de vida”, agrega el documento del jurado.

Respecto al galardón, el escritor José Antonio Molina se dijo sorprendido, emocionado y feliz; sin embargo, resaltó el sentimiento de sorpresa, ya que no consideró que fuera a ser ganador del premio, debido a la cantidad de gente que participa y a la gran trayectoria que respalda a muchas de las personas escritoras que convoca este certamen.

“Mientras viva en la tierra es la novela que a mí me hubiera gustado leer cuando estaba en mis 20. Mis 25 y 27 años fueron de mucha confrontación interna: de estar en lugares en los que no me sentía cómodo, de estar en un lugar dentro de la sociedad en el que sentía que no estaba cumpliendo con las expectativas que normalmente el mundo impone, o que tu familia pretende de ti. Yo veía a otras personas que sí lo estaban cumpliendo y me preguntaba por qué yo no”, recordó.

Sobre el título, el autor contó que es una frase atribuida a Janis Joplin, pero que, también, para uno de los personajes de la trama la frase es de gran valor, pues refleja lo momentánea que es la vida. Además, señaló la influencia y la marca que dejaron en él los miembros del Club de los 27.

“La idea central de la novela sería la trascendencia, el hecho de que todas las personas buscamos permanecer de alguna forma y no ser olvidados cuando morimos. A veces podemos pensar ¿qué pasa si muero y no dejé nada en la tierra por lo que se me recuerde? La idea del Club de los 27 fue algo que en lo personal me pegó, porque sentí que a esa edad no había logrado nada. Entonces me llegó el pensamiento de que, si moría a los 27, ¿cuál sería mi legado? y empecé a compararme con otras personas, hecho que no recomiendo”, explicó.

Manifestó que el humor juega un papel fundamental dentro de la novela debido a su gusto por la comedia y a sus experiencias como guionista en espectáculos de este rubro. “La comedia en sí me parece un mecanismo perfecto para hablar de cosas horribles, para hablar de la muerte y de muchos de los aspectos que se tocan en la novela. Me gustó la idea de que los personajes fueran irónicos, sarcásticos, que no fueran solemnes; que utilizaran el humor negro como método de defensa ante las cosas, ante la realidad aplastante”, refirió.