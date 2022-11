OBLIGACIÓN QUE NO SE CUMPLIRÁ

El programa de vigilancia al servicio de transporte que implementará el gobierno de Puebla tendrá un costo para los permisionarios de 27 mil pesos por la adquisición e instalación de equipamiento tecnológico para cada unidad, a lo que se sumará un pago por conectarse a la plataforma del Centro de Monitoreo de 3 mil 630 pesos anuales, de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos que se encuentra bajo revisión del Congreso de Puebla.

En total, los transportistas de Puebla tendrán que erogar 30 mil pesos por vehículo para poder cumplir con las obligaciones que les impone la ley.

Se antoja difícil que el gremio cumpla con la normatividad, pues si para requisitos menos costosos, como las verificaciones de emisiones de gases contaminantes, por ejemplo, o la dotación de condiciones más cómoda para los pasajeros, se esgrime siempre el pretexto de que las ganancias que se obtienen por el servicio público de transporte son insuficientes, para una erogación mayor muy seguramente se dirá que la carga es imposible.

Se debieron haber puesto obligaciones realistas y no estas que abren la puerta no solo al incumplimiento sino a la corrupción, porque no es descabellado sospechar que habrá simulaciones de sobra en este asunto.