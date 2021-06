Obliga FGE a agentes del MP a pagar tinta y hojas para impresora pese a aumentos presupuestales

En la última década el presupuesto de la Fiscalía General del Estado (FGE) se triplicó hasta quedar en mil 384 millones de pesos este 2021, pero ese recurso no se ve en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, donde los agentes del Ministerio Público responsables de integrar las carpetas de investigación son obligados desde hace tres meses a pagar con su salario tinta y hojas para impresora.

Funcionarios de la FGE denunciaron la situación a La Jornada de Oriente en una entrevista en la que alertaron que las limitaciones no se circunscriben a esa área, pues limitaciones similares enfrenta la Policía Ministerial.

“Nosotros mandamos a los policías a hacer ciertas diligencias y también es un problema. Los compañeros salen cuando tienen vehículo, cuando no, ni modo, no se puede avanzar. Lo mismo pasa con la gasolina, si no hay no se puede hacer nada. El trabajo depende mucho de lo que nos proporcionan”, explicó uno de los afectados, quien pidió que su nombre se omitiera de la nota informativa para no enfrentar represalias.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres se anunció en 2016 en respuesta a la inconformidad ciudadana que generó el incremento de los feminicidios en el estado, sin embargo, tuvieron que pasar tres años más para que se concretara la creación del organismo, el cual se encuentra vigente en Puebla desde el 9 de octubre de 2019.

En 2020, el portal de transparencia Con los Ojos Abiertos reveló que la FGE asignó 49.8 millones de pesos al funcionamiento de la fiscalía especializada que, para ese entonces, contaba con una plantilla laboral integrada por 145 personas.

Aunque la pandemia de coronavirus (Covid-19) trajo aparejado un incremento en los delitos sexuales y contra menores de edad, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la unidad de la fiscalía especializada responsable de atenderlos ha sido la más castigada en la asignación de recursos este año, de acuerdo con el reporte de los funcionarios inconformes.

Explicaron que desde hace seis meses la Fiscalía General del Estado, que encabeza Gilberto Higuera Bernal, dejó de surtir a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Ciberacoso de material de oficina y equipo de protección para el Covid-19.

“Los agentes de Ministerio Público que están en turno a diario reciben víctimas y no tienen tóner para imprimir todas las actuaciones (…) pues de las cuatro impresoras disponibles en la unidad sólo una tiene tinta y eso es porque entre todos se cooperaron para comprarla”, detalló uno de los funcionarios.

Agregaron que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres también atiende delitos contra menores de edad y los agentes responsables “están sufriendo” por la falta de peritos, ante la nueva modalidad que se implementó de entrevistas colegiadas.

“En la unidad solo hay una criminóloga y una victimóloga. Esto qué nos quiere decir, que sólo se puede desahogar una entrevista colegiada a la vez, entonces, sólo se pueden programar cinco en el día, lo cual resulta insuficiente ante la carga de trabajo”, detalló otro de los perjudicados.

A la par, acusaron que la encargada de despacho de la fiscalía especializada, Raquel Avendaño Fernández, intenta evitar que las malas condiciones de trabajo impacten en los resultados del organismo, imponiendo castigos a los agentes que incumplen con las metas mensuales.

“Si no llegamos a las metas nos hacen trabajar fines de semana y acaba de bajar la instrucción de que se descontará el día a los trabajadores que lleguen a la oficina fuera de los 15 minutos de tolerancia, pero aun así nos harán trabajarlo”, criticó.