Obelisco morenovallista sería sustituido con efigie de Zaragoza o ángel: LMBH

Para sustituir el obelisco de la rotonda que está siendo retirada en el bulevar Hermanos Serdán, en la capital poblana, se podría colocar una estatua de Ignacio Zaragoza o de un ángel, manifestó ayer el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

“El tema de la rotonda y ese obelisco está en un rediseño, porque provocó muchos accidentes, más allá que le pusieron los colores azules y talavera, ni siquiera era talavera, era una copia de talavera ¿verdad?, una copia ahí plástica de talavera, como si hubiera gobiernos así. Durante varios años ahí pusieron sus ‘acciones que transforman’ ¿o cómo dicen?, sí era así, ¿verdad?, azul y ponían plastas de cemento en todos lados”, comentó el mandatario en rueda de medios.

Y añadió: “¿Dónde estaban?, los gobiernos se terminan el día que el periodo para el cual fue el gobernante electo concluye. No, pero aquí era una visión de arrollar y ¡bravo!, gritaban algunos, ¿verdad?, pues no. Qué bueno que las cosas cambiaron, que una sociedad en Puebla dijo basta, ¡basta!, qué bueno, y que cambien las cosas. Entonces, se está rediseñando, es la obra que se está haciendo, un rediseño, porque causaba accidentes, impedía la visibilidad y amontonaba el tráfico, ¿verdad?, todo eso generaba condiciones de inseguridad”.

Más adelante, abundó: “El gobierno del estado tiene a su cargo las vías primarias y en las vías primarias el gobierno del estado define la belleza urbana. Yo soy de los que siempre me inclino a favor de una belleza clásica, para mi instalar en ese lugar a Ignacio Zaragoza a caballo seria impresionante, por ejemplo, o unos ángeles hermosos, de bronce, y recorrer y establecer en todo el estado ese tipo de belleza que ya se abandonó en su instalación, no puras vallas. Hoy todo es moderno y curvas para abajo y alas para arriba y no sé qué tantas cosas. No, mi formación es muy tradicional, o sea, no tengo solamente, es mi opinión, tienen que ser urbanistas y la propia gente la que ponga ese tipo de bellezas”.

Barbosa anunció: “por ejemplo, una de las cosas que está en curso ya es aquí, en la parte más alta de Los Fuertes ya se va a ver una, la primera bandera monumental, ya está en proceso. Ya se vio licitado el proceso. Yo no sé, pero el proyecto era que terminara antes del 24 de febrero. Yo entiendo que es muy pronto, porque es una cimentación muy especial la de poner un asta monumental que sostenga una bandera monumental, poner banderas monumentales en muchas ciudades de Puebla seria hermoso ¿verdad?” .