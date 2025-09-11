Estrategias federales revertirán caída de inversión extranjera en Puebla: Juan Carlos Natale

Juan Carlos Natale López, responsable del Corredor Económico del Bienestar Puebla-Tlaxcala, asegura que las estrategias federales permitirán revertir la tendencia negativa en la inversión extranjera directa reportada en Puebla durante el primer semestre de 2025.

De acuerdo con el funcionario, el gobierno ha confirmado más de 300 mil millones de dólares en inversiones para ejecutarse entre 2025 y 2027, en lo que considera una cifra superior a cualquier registro previo de semestres o trimestres pasados.

La expectativa oficial es que estos recursos impulsen de forma directa el fortalecimiento empresarial y la generación de empleos, tanto en la entidad como en el resto del país.

Durante el primer semestre de 2025 Puebla recibió 491.7 millones de dólares de inversión extranjera directa, frente a los 1 mil 295.9 millones alcanzados en el mismo periodo de 2024, lo que representó una caída de 62 por ciento.

La menor afluencia de capital internacional restringe el dinamismo productivo y retrasa el crecimiento del empleo, en un contexto global donde México debe ajustarse a las nuevas reglas económicas del mercado estadounidense.

Natale López afirmó que las negociaciones de aranceles encabezadas por Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en Washington han favorecido la economía mexicana.

“En México hay buenas noticias. Ya hemos protegido también al mercado de las importaciones, el sector textil tuvo medidas arancelarias distintas, en el tema acerero ya empezaron y en el calzado ya lo hicieron. Con la protección de aranceles consolidamos la economía mexicana y la protegemos”, señaló.

Habló también sobre el esfuerzo por lograr la sustitución de importaciones, subrayando que la campaña “Hecho en México” apenas inicial y que “todavía no tenemos resultados tangibles; apenas comenzó”.

El funcionario admite que el reto es impulsar el consumo de productos nacionales en rubros donde antes predominaba la dependencia externa.

El panorama internacional exige acciones que minimicen las desventajas frente a Estados Unidos, principal socio comercial de México.

Natale López resaltó que el país buscará convertirse en el menos afectado por las condiciones del mercado global, mediante negociaciones semanales y adecuaciones en las políticas arancelarias.

La previsión es que, en el mediano plazo, Puebla y México logren fortalecer las cadenas de valor, consolidar la industria y mejorar el acceso al mercado estadounidense.

La postura oficial apuesta por una recuperación sólida y sostenida, basada en la confianza generada por los anuncios de inversión y los cambios normativos en materia de comercio exterior. Los resultados de las estrategias federales y locales serán monitoreados de cerca para determinar su impacto real en el entorno económico de Puebla.