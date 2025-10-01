¡Nunca más un dos de octubre!

Sin duda es necesario recordar que, en México, en 1968, hubo un movimiento social de gran magnitud que fue el inicio del cambio de rumbo del país. En ese momento, se extendía la certeza de que la historia no era, no podía seguir siendo una imposición inevitable, sino que se podía influir en ella y cambiar su dirección, tomar el futuro entre las manos para moldearlo y construirlo con todos y todas, como ordenaba el sueño colectivo.

El movimiento surge en una sociedad que mantenía elevadas tasas de crecimiento económico. Sin embargo, el llamado “milagro mexicano”, no mejoraba el bienestar de la población, la distribución del ingreso se movía entonces, como hoy, como siempre en el capitalismo, en favor de un pequeño sector de la población mientras la pobreza se generalizaba. Este proyecto se acompañaba de un régimen político que se había desgastado y cuyo gobierno se alejaba cada vez más de los intereses de la población.

Una larga secuela represiva había sido la característica del ejercicio del poder en México. La democracia era un mero gesto, sus practicantes simples gesticuladores, mientras los sectores democráticos, los comunistas y otras fuerzas socialistas, se movían en la ilegalidad no deseada luchando por abrir espacios a la democracia, lo que muchas veces les costaba la libertad o la vida.

En ese ambiente antidemocrático, asfixiante y absolutamente represivo, se movía la juventud que buscaba un rumbo a seguir. Particularmente, en las universidades, se buscaba un futuro diferente al que ofrecía el poder. El pensamiento único –que en ese momento se expresaba identificando al gobierno como representante de los intereses de la Nación, de manera tal que enfrentar al gobierno era enfrentar a la nación, lo cual legitimaba la represión. Esto, por supuesto, dejó de atraer a los jóvenes que sabían que un mundo distinto era posible. Lo veían en los vietnamitas que defendían a su nación contra la invasión imperialista; lo veían en las luchas guerrilleras de América Latina, animadas por el Che Guevara; en fin, lo veían en las luchas encabezadas por Demetrio Vallejo y Valentín Campa por la emancipación proletaria y que, desde el penal seguían alentando la lucha de los comunistas y de todas las fuerzas democráticas del país.

En ese ambiente de expansión y modernización económica, en un régimen políticamente represivo y cerrado, los jóvenes adquirieron la conciencia de que podían tomar su vida –el presente y el futuro– en sus manos. Querían que las decisiones sobre la forma en que debían vivir no las tomara alguien más que no fueran ellos. No se trataba de una visión individualista, sino de una que mezclaba lo individual y lo colectivo, que defendía el derecho de las personas, pero también de la sociedad, a decidir por sí mismas como querían que fuese su sociedad.

Quiérase o no, el movimiento de 1968 marcaría un hito en la historia política y cultural del país, fue la primera expresión trágica de una nueva presencia social y el aviso de que, en adelante, los ciudadanos movilizados exigirían del gobierno mucho más que crecimiento económico y estabilidad política. Exigirían también participación, democratización, pluralidad, respeto a la ley y rechazo del presidencialismo autoritario, monolítico y partido único.

El movimiento mostró el afán ciudadano de desmantelar las bases del régimen presidencialista abusivo y patrimonialista: la impunidad, la corrupción, la política convertida en monopolio de la burocracia gubernamental, el partido de Estado, la persecución y represión a la disidencia.

La respuesta al movimiento del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue vesánica y abusiva. La represión desproporcionada no tardó en llegar. El miércoles dos de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, se reunieron alrededor de 10 mil personas que fueron masacradas por las “fuerzas del orden”. Ese día, el dos de octubre, fue aplastada la esperanza de un país mejor, justo y democrático. No hay una explicación de las razones para ordenar la masacre. La razón no la encuentra y sólo en la racionalidad pérdida del poder autoritario se podría encontrar alguna explicación a lo injustificable.

México necesita del movimiento social, que impulse la victoria política sobre las mismas fuerzas que el 2 de octubre decidieron el doloroso final del movimiento estudiantil popular.