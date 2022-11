“Nunca falta alguien así” (They’ll Do It Every Time), es el nombre de una de las tiras cómicas incluidas en “los monitos”, sección dominical en algunos periódicos, del dibujante estadunidense Al Scaduto. La historieta, ilustrada en solo 2 o 3 cuadros, describía situaciones incómodas, imprudentes, molestas o inoportunas que suceden cotidianamente al cargo de cualquier persona que fuera o estuviera de “mala sangre” con lo cual afectaba a los prójimos y a los próximos. La historieta llamaba mi atención y no obstante que era niño, provocaba en mi alguna reflexión con la consiguiente e inevitable pregunta: ¿a quién conozco así? Por ejemplo, cuando en un transporte colectivo un sujeto “conchudo” se sienta con las piernas tan abiertas —como si fuera en motocicleta— ocupando parte del asiento contiguo al suyo, reduciendo el espacio de su vecino. Aquí, no me referiré a los comportamientos delictivos 0 conductas decididamente antisociales, ni a las transgresiones extremas, sino a los procederes ordinarios de cualquier persona, como usted o como yo.

A la gorra no hay quien le corra.

Las respuestas a esa pregunta infantil se fueron produciendo a lo largo de la vida, porque a medida que iba acumulando experiencia me topaba, con indeseada frecuencia, con “personajes” y situaciones como las descritas en las caricaturas. Nunca falta un “cachetón” que trata de beneficiarse de las circunstancias en su provecho como el caso de que, en ocasiones, con toda ingenuidad y buena intención, ofrecemos amablemente una “copita” a un conocido que nos visita. Este “trago” se puede convertir en una libación compulsiva del fulano abusivo hasta que el sujeto le vea el fondo a la botella y ya “en estado burro” continúen las impertinencias como los casos de los tipos peleoneros y discutidores, los enamoradizos, los llorones, los tercos, los “simpáticos”, los dormilones, “los majaderos”, los atrevidos o desvergonzados y muchas otras manifestaciones de la embriaguez como la ejemplificaban en el mundo mesoamericano con los centzontotochtin o “cuatrocientos conejos”.

¡Aguas con los sableadores!

Algunos encajosos se muestran encantadores y simpáticos con nosotros, nos brindan la mejor de sus sonrisas y repiten a cada rato que nos han echado de menos y que frecuentemente se acuerdan de nosotros; bueno, hasta nos revelan que formamos parte de sus sueños, pero… en la menor oportunidad nos aplican un “sablazo” implorando nuestra ayuda para cubrir un compromiso urgente que, de momento no pueden solventar, porque esperan recibir una cuantiosa suma que alguien más les debe. Lo que sigue es la promesa religiosa del “sableador” de saldar —sin falta—la deuda con nosotros para la siguiente semana; sellan su promesa besando la cruz que forman con sus dedos. Después de algunas semanas, nos llaman por teléfono para conseguir una prórroga… la cual resulta indefinida y cuando ya pasan varios meses y tratamos de localizarlos se “hacen humo” y nos “dan el esquinazo” sin que podamos cobrar la deuda. Pasado más tiempo, si ineludiblemente nos topamos de frente con ellos “se hacen los turistas” y “con un caparazón de caguama” nos devuelven apenas el saludo y se escurren rápidamente pretextando tener prisa, pero eso sí nos declaran a voz en cuello:

—Manito, te hablo en la semana para ver “aquello”. No creas que se me ha olvidado.

¿Macuarros?

En alguna ocasión, cuando mi esposa y yo comíamos en un restaurante, se nos acercó una persona conocida y nos dijo que si podía compartir la mesa con nosotros ya que estaba comiendo solo, a lo cual asentimos sin reparo alguno; por supuesto que estaba por descontado que cada quien pagaría su cuenta y así sucedió, pero al terminar de comer, esta fina y delicada personita advirtió que aún tenía restos de comida en la boca, así que recorrió prolijamente, con su dedo meñique, sus arcadas dentarias para rumiar las sobras recuperadas y deglutirlas con gran deleite, acto que fue coronado con un sonoro eructo, por lo que a la vista de esta maniobra de meticulosa “limpieza” bucal, por parte de nuestro contertulio, desistimos de pedir el postre. ¡Guácala!

Entre imprudentes y “Rupertos” te veas

- Anuncio -

Sucede a menudo que cuando estás impartiendo alguna clase o conferencia, no falta quien atienda una llamada del celular o éste suene en varias ocasiones sin que el propietario del aparato logre encontrarlo para silenciarlo; también en la misma situación a alguien se le ocurre conversar con el vecino o realizar una ruidosa exclamación que distrae a los demás asistentes. Es también frecuente que cuando hay una conversación entre dos personas ocurre que uno de los interlocutores presta poca atención a su contraparte e interrumpe la charla introduciendo un tema distinto de su exclusivo interés. Nunca falta el que roba de una institución plumas, lápices, papelería, grapas y todo lo que puede o el caso extremo de un individuo que conocí el cual en un viaje grupal, cuando se abandonó el hotel, aparte del papel de baño, recolectó los jabones usados de todas las habitaciones que habían ocupado los miembros del grupo para “fabricar” con las “tejas” fundidas en una lata de sardinas, unas nuevas pastillas de jabón para el uso de su familia, previa retirada de los pelos, de cualquier parte de la anatomía, que tenían adheridos algunos de los jabones utilizados.

Abundan los “cargados”, “cachetones”, “conchudos”, “pesados”, “higaditos”, “encajosos”, “baquetones”, lambiscones, atacados, “pies dormidos”, “empalagosos”, arrastrados, aplatanados, aprovechados, chocantes, “gorrones”, “barberos”, antipáticos, “hocicones”, “atoludos”, atrabancados, “badulaques”, “cachazudos”, “paleros,” “pedorros”, “caguengues”, imprudentes, alrevesados y un larguísimo etcétera. El habla popular consigna numerosos calificativos que describen a individuos y a individuas con esos atributos bien marcados; así como diversas situaciones enojosas e incómodas. Cualquiera de estas denominaciones no es exclusiva de una persona, sino que casi todos caemos ocasionalmente en alguna de ellas, en circunstancias particulares, pero hay quienes han hecho de cualquiera de estas o de varias de ellas una misión de vida, una profesión o una característica indeleble de su personalidad. Si conocemos a alguien así, les recomiendo que le “saquen la vuelta” de inmediato y eviten tratos con esas personas y así se ahorrarán disgustos innecesarios. “Más vale una colorada que diez descoloridas”.

Más pronto cae un hablador que un cojo.

Nunca faltan los que “de lengua se comen un plato” y son “echadores” con tarjeta de presentación. Seguramente usted conocerá a alguno de aquellos tipos “inflados” o “farolones” que dicen ganar mucho dinero y que “aparte de la boca y de los pies, les apesta la cartera”; se compran objetos de lujo y presumen de acudir a los mejores y más caros restaurantes, frecuentar negocios “exclusivos” y alternar con puros “fifís, pero —por si las moscas— no sea que le vaya a dar a usted la tentación de pedirles prestado o solicitar su cooperación para algún problema familiar o causa social; se anticipan a cualquier intento en ese sentido y le hacen saber que por el momento no tienen liquidez o efectivo, porque toda su fortuna está invertida en sus múltiples y fructíferos negocios. Así que pasan, en un santiamén, de proclamar su éxito económico y la vida regalada que llevan a declarar una humildad y pobreza franciscana que busca conmover tu corazón.

Con OGTs ni a misa, porque se voltean pa´l coro .

- Anuncio. -

Todos conocemos a los “gandallas” que se meten en las filas saludando a un disque conocido. Los que “cesan” a los empleados públicos, porque dicen ser cuates de un “influyentazo”; los que usan insistentemente los “claxonazos” para que les abran la puerta de una cochera o para que salga de inmediato una persona a la cual van a recoger; aquellos que interrumpen el tránsito de una calle, en la hora pico, porque detienen su auto para comprar un jugo o una revista; los que mienten invariablemente para no enfrentar cualquier situación por simple que sea; los que no dejan de “mensajear” con el teléfono celular, aunque estén en una reunión y así evitar la convivencia directa con amigos o familiares; los que estacionan su vehículo enfrente de una cochera ajena o en el lugar reservado a las personas discapacitadas; aquellos que expresan su punto de vista a “grito pelado” asegurando que ellos tienen la razón.

Desde luego que todo esto tiene que ver con la educación familiar y en menor medida con la instrucción escolar, porque muchas de las costumbres, hábitos, conductas y valores que las personas adquieren desde la niñez, en su entorno íntimo y por imitación principalmente, son las que van a prevalecer en su vida adulta. No se le pueden “pedir peras al olmo”, pero creo que la convivencia social exige a todos cierta empatía o al menos un poco de condescendencia con los prójimos. Para vivir en sociedad —ya que se acabaron los cavernícolas— es importante ponerse de vez en cuando en los zapatos del otro. No vaya a ser que los demás nos eviten y exclamen: —Ahí viene el “güevos azules”—, así como otros epítetos más fuertes que evito mencionar por consideración a ustedes.