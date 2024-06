Nunca amenacé a Céspedes ni Armenta, afirma Juan Lira, excandidato de Chignahuapan

El excandidato a alcalde de Chignahuapan de Fuerza por México (FxM), Juan Lira Maldonado, rechazó que haya amenazado al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y al mandatario electo, Alejandro Armenta Mier, con desatar la violencia en ese municipio de la zona norte de Puebla, por la negativa del Instituto Electoral del Estado (IEE) a reconocer su triunfo.

En un comunicado de prensa, reconoció que las declaraciones que emitió sobre el tema en una conferencia de medios el viernes pasado “no fueron las más adecuadas para transmitir con precisión” el anuncio de que impugnó la determinación del IEE.

Juan Lira alertó en la conferencia de medios del viernes pasado que prevalece el descontento en Chignahuapan, entre las personas que votaron su candidatura, y que podría perderse la paz social, en caso de que no se reconozca su triunfo.

“Quiero decirles al señor gobernador y al señor Armenta que pongan sus cartas y que se fijen bien, porque los 11 mil 500 habitantes que dieron su confianza hacia mí están muy enojados y yo hasta ahorita los he podido calmar, pero si no se resuelve esto como lo marca la ley quiero decirles que si el tigre despierta, yo no tengo nada que ver”, manifestó.