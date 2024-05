NUEVOS TIEMPOS PARA LOS TRABAJADORES AUTOMOTRICES

No habíamos visto que trabajadores de Puebla, de la planta de Volkswagen de México, asentada en Cuautlancingo, recurrieran a un mecanismo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o TMEC para denunciar a la armadora por su despido. Ayer, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del TMEC, informó mediante un comunicado, que en la planta de Volkswagen México en Puebla, se negaron y violaron los derechos laborales de 10 operarios que fueron despedidos a finales del año pasado y principios de 2024, entre los cuales había representantes sindicales.

El Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo y Aplicación del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, encontró pruebas suficientes y creíbles de que se negaron los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva y solicitó al gobierno mexicano y solicitó al gobierno mexicano revisar el resultado de la investigación; la Federación tiene 10 días para decidir si lo hace y 45 días para indagar los reclamos y presentar sus conclusiones. Por su parte, Volkswagen de México confirmó la investigación en su contra por parte de la representación comercial de Estados Unidos.

No podemos separar estos acontecimientos de los cambios dentro de la industria a nivel mundial. Huberto Juárez Núñez, investigador y especialista en temas del sector automotriz, en una entrevista con este medio informativo publicada el 27 de febrero de 2024, exponía que la producción de vehículos eléctricos estaba generando nuevas líneas de reindustrialización, pero también un nuevo empuje al sindicalismo norteamericano. Expuso el caso de la huelga automotriz que estalló en Estados Unidos en 2023, donde la United Auto Works (UAW), cuyo dirigente, Shawn Fain, desde que rindió protesta prácticamente declaró la guerra a las trasnacionales por mejores salarios y condiciones laborales, cosa que logró al parar la producción en tres plantas: General Motors, Ford y Stellantis, con una huelga que inició el 15 de septiembre de 2023 y duró 45 días, obteniendo incrementos salariales significativos no solo para los trabajadores de dichas ensambladoras, sino para otras con personal no sindicalizado, como fue la de Volkswagen en su planta de Chattanooga, Tennessee. Pero además, el viernes 19 de abril de 2024, los trabajadores de esa planta de Volkswagen en Estados Unidos votaron mayoritariamente en favor de unirse a la UAW, lo que representa un cambio significativo en la lucha del sindicalismo automotriz y la organización de los trabajadores de las empresas automotrices en el sur de Estados Unidos, pero también para los trabajadores y el sindicato de la armadora asentada en Puebla. Por ello, creemos que la denuncia presentada por los trabajadores despedidos de la planta en Puebla, responde no solo a los mecanismos aprobados por el TMEC sino al empuje sindical desde la UAW.