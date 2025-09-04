Jueves, septiembre 4, 2025
Nuevos ministros de la Corte asumen con sueldos reducidos y plan de austeridad

Ministros de la SCJN inician funciones con sueldos reducidos y plan de austeridad que prevé ahorros por 800 millones al año
Martín Hernández Alcántara

Los integrantes recién nombrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzaron funciones con percepciones más bajas que las de sus antecesores y casi al límite del techo salarial establecido por la Constitución, que vincula sus ingresos al de la titular del Poder Ejecutivo federal.

Según datos publicados en el portal de la Corte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz recibirá 137 mil 582.27 pesos netos al mes, equivalentes a 191 mil 656.76 pesos brutos. En contraste, quienes ocuparon el cargo antes de él percibían más de 206 mil pesos netos mensuales.

La reducción salarial coloca a los ministros apenas 189 pesos por debajo del sueldo bruto de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien percibe 191 mil 846 pesos brutos y 133 mil 332.97 pesos netos, de acuerdo con cifras de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La ministra Lenia Batres Guadarrama mantiene un ingreso menor que el resto: 128 mil 992 pesos mensuales. Desde su llegada en 2024 renunció a varias prestaciones —como seguro de gastos médicos mayores y tarjeta de alimentos— y devuelve parte de su sueldo a la Tesorería, en coherencia con la política de no superar la remuneración presidencial vigente en ese momento.

Además de Aguilar y Batres, han transparentado sus percepciones los ministros Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González. Se espera que próximamente lo hagan Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García.

En su discurso del 1 de septiembre, Aguilar Ortiz anunció un plan de austeridad que será presentado al Órgano de Administración Judicial. La propuesta busca garantizar que ningún juez gane más que la Presidenta de la República, en apego al artículo 127 constitucional. Con ello, se calcula un ahorro inicial de 300 millones de pesos anuales.

El proyecto también plantea revisar los casos de juzgadores que aún superan ese límite y ajustar sus sueldos. Asimismo, se pondrán bajo escrutinio las pensiones de ministros retirados, que hoy oscilan entre 205 mil y 385 mil pesos al mes, con el fin de adecuarlas al marco constitucional.

En total, el programa de recortes pretende generar ahorros cercanos a 800 millones de pesos al año, en lo que se perfila como una de las medidas más visibles de la nueva administración de la Corte.

