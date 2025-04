Nuevos aranceles de Trump contra China alcanzarán 104% el miércoles

Washington. Estados Unidos impondrá un arancel de 104 por ciento a China a partir de las 12:01 AM ET (04:01 GMT) del miércoles, dijo un funcionario de la Casa Blanca, después de que Pekín no levantara sus gravámenes de represalia antes de la fecha límite del mediodía de este martes establecida por el presidente Donald Trump.

Los nuevos aranceles a las importaciones chinas a Estados Unidos aumentarán.

El republicano anunció la semana pasada que sus nuevos aranceles aduaneros ascenderán a 54 por ciento sobre los productos chinos a partir del miércoles, y amenazó con agravarlos 50 por ciento adicional si China tomaba represalias. Pekín ha decidido imponer un impuesto del 34 por ciento a los productos estadounidenses a partir del jueves.

