Nuevo Mercado de San Ramón sólo alojará a una parte de los vendedores de “La Curva” pero aliviará el tráfico, admiten autoridades

La edificación del Mercado de San Ramón, con 140 locales, resultará insuficiente para alojar la totalidad de los vendedores ambulantes del tianguis conocido como “La Curva”, reconoció el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez. No obstante, subrayó que la reubicación acordada con la mayoría de los comerciantes contribuirá notablemente a descongestionar el tránsito en esa zona del sur de Puebla, principalmente los días de mayor actividad.

Rodríguez Álvarez expuso que el crecimiento constante del comercio informal en el municipio impide que cualquier infraestructura resuelva el fenómeno por completo, pero afirmó que las nuevas instalaciones constituyen una alternativa de ordenamiento urbano.

“El Mercado de San Ramón va a ser un generador económico muy importante, tiene 140 espacios que, obviamente, no van a ser suficientes para la cantidad de comerciantes que se tiene en la zona pero sí va a desfogar la vialidad de la zona de La Curva, se tuvo pláticas con los comerciantes y accedieron a reubicarse”, puntualizó.

El funcionario recordó que el tianguis de “La Curva”, instalado al aire libre, genera afectaciones importantes al tránsito vehicular, situación que motivó la intervención conjunta de la Comuna y el gobierno estatal. El inicio de la obra se registró el 21 de enero, encabezado por el presidente municipal y el gobernador Alejandro Armenta Mier, con una inversión total de 80 millones 379 mil 612 pesos; de este monto, 60.3 millones provienen del gobierno estatal y otros 20 millones del municipio.

El proceso de construcción ya concluyó y sólo restan las labores de conexión a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la entrega final, informó Rodríguez, en coincidencia con declaraciones previas del secretario de Movilidad e Infraestructura David Aysa de Salazar.

La nueva infraestructura comercial abarca 15 mil metros cuadrados y contempla 140 locales, además de una nave cubierta, colector pluvial, zonas de carga y descarga, estacionamiento, baños y una capilla. Según lo referido por las autoridades, se espera beneficiar de manera directa a más de 100 comerciantes y dinamizar la economía local con una oferta comercial formal y funcional.

El Ejecutivo local destacó que esta obra forma parte de una estrategia de reordenamiento comercial en la zona sur, con el fin de que los comerciantes afiliados (en su mayoría a Antorcha Campesina) cuenten con instalaciones dignas fuera de la vía pública.

De acuerdo con la licitación pública nacional LP-CMOP-050/2024, el término formal de la obra debió cumplirse el 19 de julio pasado.