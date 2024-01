NUEVO FRAUDE FINANCIERO

Otro fraude financiero ha salido a la luz en el país, afectando a cientos de personas que, buscando resguardar su dinero y obtener un mejor rendimiento por ello, invirtieron sus ahorros.

La financiera Yox Holding, una empresa con operaciones en diversos estados de México incluyendo Guadalajara, Querétaro, Monterrey, Chihuahua, Durango, Ojinaga, Aguascalientes, Morelia, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí, ha sido acusada de defraudar a cientos de personas.

Hasta el momento ya suman más de 800 denuncias en entidades como Jalisco, Chihuahua y Durango, por montos que en conjunto superan más de 500 millones de pesos, siendo Jalisco la entidad más afectada. En Puebla se calcula que al menos una centena de personas hicieron inversiones de 10 mil a 300 mil pesos, cuya recuperación está en duda, según fuentes de la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) y que por tanto deberán los afectados realizar las denuncias y sumarse al bloque demandante.

La empresa no estaba regulada por autoridades financieras ni sujeta a leyes establecidas, operando únicamente como una sociedad mercantil dedicada a generar rendimientos a través de apuestas deportivas. Y si bien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió una alerta en 2022 sobre varias empresas, incluyendo a Yox Holding, por captar recursos del público sin autorización. En respuesta, la financiera interpuso un amparo indirecto, logrando que el juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenara al organismo retirar el nombre de la compañía del listado.

En esta situación, como en otros casos, los ahorradores buscan recuperar el dinero invertido; sin embargo, ello no es una tarea sencilla; lo conocemos de manera directa por el caso de Sitma e Invergroup, donde más de 10 mil 500 defraudados en Puebla y en otras entidades donde operaban las inmobiliarias de los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, no han recuperado el dinero que invirtieron, casi a 14 años de que estalló el problema, que implicó una afectación económica estimada en mil 300 millones de pesos, según los primeros reportes cuando inició el problema. Los fraudes continúan y las instituciones que deben vigilar y sancionar a estas empresas para evitar que la población no sea sorprendida y finalmente defraudada, resultan inoperantes.