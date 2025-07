Cartas a Gracia

En la carta que te envío, Gracia, compartiría información vinculada a las nuevas tecnologías

de la información y la comunicación que estuviese disponible para conocer cómo el Sistema Educativo Mexicano enfrentaría los retos inherentes a las nuevas tecnologías y a la nuevas formas de enseñanza; incluidos temas relacionados con el acoso escolar digital, la inteligencia artificial, los equipos de cómputo disponibles, y de la misma manera, el número de docentes que sobre estas materias, estarían disponibles para que la niñez y la juventud enfrenten nuevas condiciones internacionales.

Las posibilidades estarían relacionadas con la “infraestructura tecnológica”, las habilidades

digitales de las y los docentes y la pertinencia de planes y programas de estudios de la educación básica. De acuerdo con la información proporcionada por el cuadro Maestros y escuelas por entidad federativa según nivel educativo, ciclos escolares seleccionados de 2000/2001 a 2023/2024 Inegi, México contaría en 2024 con un total de 258 183 escuelas y 2 045 591 docentes; y de ellas y ellos, corresponderían 234 535 escuelas y 1 321 731 docentes al subsistema de educación obligatoria; 213 818 de las escuelas y 903 566 de los maestros pertenecerían al subsistema de educación básica. El cuadro “Porcentaje de escuelas* con docentes de especialidad por entidad federativa, según tipo de docente. Porcentaje de docentes con al menos un docente de tecnología”, elaborado a partir de una muestra de 59 336 escuelas de preescolar, primaria y secundaria, y cuya fuente te remitiría a MEJOREDU (Indicadores Nacionales de la Mejora Continua de la Educación en México, 2023) permitiría enterarte de la triste realidad: solo el 11% de las escuelas primarias consideradas contarían con al menos un docente de tecnología; en tanto solo el 38.1% de las escuelas secundarias contarían con al menos un docente de tecnología. Para el año de referencia, en Puebla solo el 4.8% de las escuelas primarias consideradas (3 451) contarían tan solo con un docente de tecnologías; y de la misma manera, el 27.4% de las escuelas secundarias (2 223) tendría “al menos un docente de Tecnología”. Si bien, el cuadro de MEJOREDU: Disponibilidad de Servicios básicos en las escuelas o planteles evidenciaría que, de una muestra de 67 252 escuelas, tan solo 29 994 (44.59%) contarían con computadoras y 16 637, (24.37%) tendrían conexión a Internet. La situación sería más grave para 3 279 escuelas de la muestra que carecerían a nivel nacional en el periodo 2023-2024, de energía eléctrica y su correspondiente en Puebla; entidad en la que 123 escuelas de 2 951 aún no contaban con ese servicio.

Información previa a la que habría que agregar una cita tomada del informe de la OCDE, por Infobae y que señalaría: “Menos del 50% de los docentes en América Latina tienen competencias digitales suficientes; 39% de los docentes tienen habilidades digitales por debajo del nivel 1. Solo el 13% posee habilidades digitales avanzadas. Países destacados: México, Chile, Ecuador, Perú”, y que te remitirían apreciada maestra, a la revisión de planes y programas del esquema pedagógico de la administración del gobierno de la cuarta transformación y cuya metodología tendría su eje rector en el aprendizaje basado en proyectos.

Respecto a la pertinencia de planes y programas de estudio, destacarían varios aspectos a resaltar Gracia; entre ellos que: “Promueve un enfoque interdiciplinario y humanista; se organiza en campos formativos [Saberes y Pensamiento Científico; Lenguajes; Ética, Naturaleza y Sociedades, y Artes] y Ejes Articuladores [inclusión;pensamiento crítico, igualdad de género; vida saludable y uso de las tecnologías digitales]. No obstante, no establecería “una asignatura obligatoria, específica de computación o tecnología digital”; aunque esfuerzos institucionales y de particulares buscarían darle un soporte adicional a la enseñanza basada en proyectos, como la enseñanza Entre Pares 5.0 en la que una alianza entre Microsoft y la SEP permitiría que 5 000 docentes fuesen “capacitados en herramientas digitales, inteligencia artificial y plataformas colaborativas”; el añejo y limitado proyecto clientelar de “apoyo de Tecnologías Educativas [suscrito entre la SEP y el SNTE que buscaría] dotar de computadoras personales y conectividad” a trabajadores de la educación. Mención por separado merecerían proyectos que emprenderían particulares que promueven la enseñanza STEAM y el First Lego League México en alianza con la SEP y gobiernos locales, aunque sus resultados sean limitados a 1600 escuelas de primaria y secundaria en el ciclo escolar 2024-2025.

Sin embargo, mejorar los resultados que se esperarían, de la ya no tan reciente propuesta educativa, para cumplir con las expectativas gubernamentales, requeriría de una inversión, que dote a las escuelas de educación básica de la infraestructura tecnológica y de los recursos docentes especializados y actualizadas en las TICs que llegaron para quedarse, mediante el diseño de políticas públicas “que garanticen la integración efectiva de tecnología en todos los campos formativos”.