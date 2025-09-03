Miércoles, septiembre 3, 2025
Nuevas personas juzgadoras serán revisadas en su patrimonio

El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial investigará patrimonios de jueces y magistrados para prevenir corrupción
Martín Hernández Alcántara

El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que inició funciones ayer, no sólo revisará sentencias de las personas juzgadoras sino que investigará sus patrimonios, para prevenir o detectar enriquecimientos inexplicables por la vía legal.

En efecto, la Reforma Judicial impulsada por la llamada Cuarta Transformación Pública de México dotó al TDJ de agentes investigadores que tendrán la encomienda de supervisar la evolución patrimonial de ministros, magistrados y jueces, con el objetivo de prevenir y detectar posibles actos de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano podrá solicitar información, recabar pruebas, llamar a comparecencias e inspeccionar el funcionamiento administrativo de los órganos jurisdiccionales.

También tendrá la facultad de vigilar que los servidores judiciales acrediten la legal procedencia de su patrimonio.

Entre sus alcances figura la evaluación del desempeño mediante visitadores judiciales, quienes revisarán la eficiencia del trabajo de los juzgadores y podrán recomendar medidas correctivas. No obstante, especialistas han señalado que el Tribunal no podrá sancionar a jueces o magistrados por el contenido de sus resoluciones, ya que los criterios jurisdiccionales se mantienen bajo la autonomía judicial. Una sentencia únicamente podrá servir como indicio de mala fe, negligencia o arbitrariedad grave, siempre que se acredite de manera independiente.

En cuanto a la remuneración de los integrantes del Poder Judicial, los sueldos netos vigentes en 2025 ascienden a 137,131 pesos mensuales para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 152,578 pesos para magistrados de circuito y 139,257 pesos para jueces de distrito, de acuerdo con los tabuladores publicados por el Consejo de la Judicatura Federal y la SCJN.

Casos de presunto enriquecimiento han generado polémica en los últimos años. El magistrado Isidro Avelar Gutiérrez fue destituido por irregularidades patrimoniales, aunque en un proceso previo había sido absuelto del delito de enriquecimiento ilícito. También el exmagistrado del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdez, enfrentó denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera por un incremento patrimonial no justificado, sin que hasta el momento exista una condena judicial. Entre 2019 y 2020, el Consejo de la Judicatura presentó cinco denuncias por enriquecimiento ilícito, de las cuales solo una fue judicializada.

