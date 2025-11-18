Nuevamente suspenden hemodiálisis en el Hospital General; pacientes exigen solución inmediata

Tehuacán. Nuevamente suspenden servicio de hemodiálisis a enfermos con diabetes del Hospital General, según los afectados el argumento es que hay fallas en el cableado de energía eléctrica y por ello los equipos no responden. Ante esa situación pacientes y sus familiares se apostaron afuera del hospital, con pancartas en mano, para exigir una solución inmediata, al tiempo de advertir que si este martes no les brindan su tratamiento bloquearán el acceso al nosocomio.

Resaltaron que desde junio pasado un rayo quemó uno de los transformadores y desde entonces no lo han reparado, siendo ese el motivo por el que la energía que requieren los equipos de hemodiálisis no es suficiente y se apagan.

Los afectados, que son alrededor de 50 enfermos renales, lamentaron que en casi medio año no se hayan realizado las reparaciones para poner en funcionamiento ese transformador y solo les digan que el servicio se les dará hasta nuevo aviso, dejando a los pacientes en una situación de riesgo, dado que los mismos médicos que los atienden han sido enfáticos en advertirles que no pueden dejar de recibir su tratamiento de hemodiálisis.

Varios de los pacientes que reciben ese servicio llegan de zonas alejadas, como es el caso de la Sierra Negra, la mayoría son de escasos recursos económicos, por lo que consideraron injusto que se les nieguen sus sesiones.

Indicaron que para cualquier enfermo resulta muy difícil poder costear con sus propios recursos un tratamiento de ese tipo, pues las hemodiálisis las reciben dos o tres veces por semana, además de que en un hospital particular también se les piden una serie de estudios previos para poderles brindar el servicio.

Pidieron el apoyo del gobernador Alejandro Armenta para que intervenga a fin de que se resuelva esa carencia en el Hospital General, siendo la mejor opción una planta de energía mientras se realizan las reparaciones necesarias en el cableado y el transformador.

Hasta el cierre de esta edición no les habían dado una respuesta, por lo que se espera que a temprana hora de este martes se realice el bloqueo anunciado a la entrada del hospital, acción que, aclararon, no es algo que deseen hacer, pero es la única opción que les dejan para ser escuchados.

