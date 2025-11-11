Nuevamente cambian fecha de audiencia para juicio en el caso del homicidio de Marco Aurelio

Nuevamente se pospuso el inicio del juicio en el caso del homicidio del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, ahora bajo el argumento de que uno de los imputados cambió de abogado y su representante legal necesita tiempo para estudiar el caso, por lo que la fecha se trasladó al 18 de este mes, informó la hija de la víctima, Diana Luisa Ramírez, al indicar que la citaron ayer lunes para esa audiencia y al llegar se les notificó que no se llevaría a cabo. Ante ello consideró necesario que los diputados revisen el código penal y hagan modificaciones en el caso de los delitos contra periodistas.

Diana Luisa aseveró que si bien son muchas las causas por las que el sistema penal busca garantizar los derechos de los imputados, es también una realidad que en ese afán no se ha tomado en cuenta a las víctimas, que son revictimizadas con cada cambio de fecha para las audiencias, lo que no solo implica ver constantemente aplazada la justicia, sino también gastos económicos, revivir los hechos sufridos y ver cómo se alarga la espera.

La hija de Marco Aurelio confió en que el próximo 18 realmente se lleve a cabo la audiencia, al tiempo de señalar que ojalá este supuesto cambio de abogado por parte de uno de los imputados no sea una estrategia de defensa para aplazar el inicio del juicio, donde hay más de 50 pruebas por revisar, entre las cuales están declaraciones de testigos y pruebas periciales.

Hizo un llamado a los legisladores para que contemplen en sus agendas modificaciones a la ley, destacando que deben ver todas esas agravantes y buscar que se haga algo para acelerar la justicia en el caso de delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Para Diana Luisa se deben elevar las penas en esos delitos, pues resaltó que son los periodistas quienes exponen su vida al ejercer ese trabajo y quienes dan la cara al evidenciar actos irregulares.

Visiblemente contrariada por el cambio de fecha para la audiencia, resaltó que es un proceso desgastante para ella y su madre, que son la parte agraviada, pero lamentablemente no tienen más opción que esperar al próximo 18, con la esperanza de que se inicie el juicio para hacer justicia a Marco Aurelio.

Puedes leer: Presenta una queja la FGE en contra del juez encargado del caso del asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez