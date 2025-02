Nueva tentativa de la SCJN para frenar la reforma judicial: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó una nueva tentativa de la Suprema Corte de Justicia de frenar la reforma al Poder Judicial pues ahora aun cuando saben que el amparo no es procedente contra las reformas constitucionales y que las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son de última instancia en materia electoral, buscan evitar el proceso.

“La Corte está violando la Constitución”, dijo la mandataria porque como no están de acuerdo con este cambio, pues llevan sus opiniones personales a sus decisiones como ministros, pero “es clarísima en la reforma que los amparos no proceden en contra de reformas constitucionales”.

Sheinbaum reitera que en llamada con Trump abordó el tráfico de armas de Estados Unidos a México; confía en que atenderán el tema pic.twitter.com/dJp8qGDZCd — La Jornada Oriente (@JornadaOriente) February 7, 2025

Dijo que el Poder Judicial ha adoptado un conjunto de decisiones polémicas: “¿Por qué le dan un amparo al fiscal de Morelos? ¿Por qué le dieron un amparo contra el desafuero? ¿ Por qué liberan delincuentes?”.

Te puede interesar: La reforma al Poder Judicial lo “democratiza”, defiende Loretta Ortiz ante estudiantes de la Libre de Derecho

En este contexto descalificó a los críticos que acusan a su gobierno de autoritario, “¿Por qué no se ponen a revisar la reforma que impide la procedencia del amparo contra reformas constitucionales?”

Aseguró que la Corte “está buscando por todos los medios que no haya elección en el Poder Judicial. A la mitad del proceso lo suspenden y dicen mejor ellos. Podían resolver sencillamente porque en caso de elecciones no resuelve la Corte, porque el amparo no va a parar reformas constitucionales”.

Puede interesarte: Sale Gilberto Higuera de la carrera a ministro y se cuela Jacinto Herrera Serrallonga como aspirante a magistrado