Nueva ola de saqueos de agave en la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán

Zapotitlán Salinas. Una nueva oleada de saqueos de agave silvestre se presenta en este municipio debido a la inacción por parte de la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales, así lo sostuvo en entrevista para La Jornada de Oriente, Pablo Primitivo Cortés Salas, expresidente de ese organismo comunal, quien lamentó que no se tome conciencia de la gravedad del tema que pone en riesgo esa planta de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán.

Es una situación por todos sabida, pero no combatida, por lo que desde que tomó posesión la nueva mesa directiva presidida por Minerva Querubín Chavira Pacheco no ha habido un solo decomiso en la zona, lo cual obedece a que se dejó de hacer la labor de vigilancia que en la pasada administración del comisariado dio buenos resultados y logró frenar los saqueos, explicó al tiempo de considerar que todo lo robado es para la producción de mezcal de la misma región, lo que de ningún modo justifica el daño ecológico que se está provocando.

Cortés Salas aseveró que el nulo interés de parte de las autoridades comunales siembra sospechas de que están anteponiendo intereses económicos o personales sobre el deber de cuidar la riqueza natural y el medio ambiente del que deben ser responsables.

Indicó que, desde diciembre pasado, cuando se hizo el cambio de la mesa directiva, ya no se realizan los recorridos de vigilancia que anteriormente eran constantes y por diferentes zonas del municipio; ahora lo común es que al caminar en los lugares donde antes había población de maguey, solo se encuentren las pencas tiradas, que es lo que los saqueadores dejan porque solo les interesan las piñas.

Es un paisaje doloroso, una escena que siembra tristeza e impotencia entre quienes durante su mandato hicieron una de las labores de protección del agave más férreas, incluso confrontándose con autoridades estatales y deteniendo a quienes sin ningún cargo de conciencia se internaban en los terrenos del municipio para hacerse del maguey, trabajo que les generó hasta amenazas de muerte pero que asumieron con plena conciencia de la responsabilidad que representa cuidar la ecología sobre todo en esa área natural protegida.

Pablo Cortés recordó que de un tiempo a la fecha la región de Caltepec y Zapotitlán se han convertido en productores de mezcal logrando cientos de litros por mes, lo cual no es posible justificar si se toma en consideración que una planta de agave necesita hasta 10 años para desarrollarse y poder ser aprovechada, por lo que reiteró que lo saqueado en Zapotitlán se va para los palenques mezcaleros de la misma región que en su afán por lograr su objetivos productivos no tienen empacho en afectar el medio ambiente.

Urgió a los comuneros, pero sobre todo a la mesa directiva a actuar con responsabilidad y retomar los trabajos de vigilancia para frenar el saqueo y poner a disposición de las autoridades a quienes incurran en esos actos ilícitos, ya que están incurriendo en un delito federal.