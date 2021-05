Anuncian la creación en Puebla de la Nueva Central de Trabajadores

Surge en Puebla el comité promotor para la conformación de la Nueva Central de Trabajadores, dicha organización ya existe a nivel nacional y es encabezada por Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Alfredo Lozano Ortega, uno de los nuevos integrantes de la agrupación, comentó que actualmente cuenta con 20 sindicatos en el país, mientras que a esta entidad ya empezaron a sumarse trabajadores y ex trabajadores de la UAP, Seguro Social y de Volkswagen, entre otros.

En Puebla trabajarán no solo en la defensa de los derechos laborales sino también “por la vida”, añadió.

“Es luchar por el agua, contra la carestía de la vida, por cooperativas de consumo, por comités de compras… necesitamos una organización nacional para que nos escuche y nos resuelva”, declaró.

Asimismo, consideró que ya ningún problema laboral en este estado se puede resolver si no va a acompañado de una fuerza nacional.

Lozano Ortega indicó que unas de sus primeras acciones será tener pláticas y reuniones en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Secretaría del Trabajo estatal y con la delegada del IMSS.

Ello para resolver asuntos pendientes, como la entrega de tomas de nota, y terminar con las viejas prácticas de esconder a los trabajadores durante las inspecciones, con el fin de que los inspectores no se den cuenta de que carecen de prestaciones.

La Nueva Central Obrera también pretende hacer frente a los estragos que ha causado la epidemia de Covid-19, debido a que miles de personas han sido despedidas y las familias perdieron su poder adquisitivo.

Otros argumentos que se dieron para conformarla es que a su consideración la cuarta transformación no ha impulsado políticas públicas que favorezcan a los trabajadores, la ausencia de la lucha sindical y la necesidad de “sacudirse” de las viejas dirigencias sindicales “mañosas, cómplices, corruptas y traicioneras” en Puebla.

Alfredo Lozano añadió, por otra parte, que la aprobación de la reforma para regular el outsourcing es solo “atole con el dedo”, ya que los legisladores debieron desaparecer la subcontrataciones y no permitir que siga existiendo para el caso de servicios y obras especializadas.

Consideró que tampoco era la forma adecuada para que el gobierno federal detuviera la evasión fiscal de las empresas.

“Porque eso no favorece a los trabajadores. A los trabajadores es su respeto de su contrato colectivo de trabajo y este implica la contratación directa, no por intermediarios…aunque estuvo la reforma tan de avanzada, pero no nos convence, nosotros pedimos fuera outsourcing”, argumentó.