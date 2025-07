Nueva batalla de Fidel y el Che

Una moderna quijotesa ha salido a combatir contra las estatuas. Pero, con estos argumentos como explicación y justificación del hecho –“Tomé la decisión yo”- de retirar las estatuas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara de una banca –El Encuentro, obra de Óscar Ponzanelli- ubicada en un parque público de la Colonia Tabacalera; difícilmente convencerá a la ciudadanía de que fue una decisión administrativa: <<Reclaman espacios dignos, espacios para niñas, niños, juegos, mejorar el parque de la Tabacalera y utilizar las bancas no para rendirle homenaje a dos dictadores, como lo son estos dos sujetos, sino bancas para vecinas y vecinos>>. Poco afecta a la historia de la revolución que esos personajes protagonizaron, la señora Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, opta por la infamia: <<Sabemos que estos dos sujetos son culpables del asesinato de 5 mil políticos, personas que pensaban distinto, de hacer campos de concentración, de cooptar comunidades>>. ¿Sabrá lo que dice?

Debe suponer que, diciendo, cual conjuro: <<Había peticiones constantes y desde hace años de vecinos y vecinas para retirar el “Monumento Encuentro”, con los dos personajes de la Revolución Cubana. Incluso hay más de 15 mil firmas en la plataforma change.org con la solicitud>>, logrará mágicamente desaparecer el tufo de atropello y violación a la legalidad presentes en su decisión. Las fobias político culturales que muestra son más fuertes que sus consideraciones jurídico administrativas: <<Hoy me desperté pensando en lo que podríamos hacer con las estatuas, están en buen resguardo, están en una bodega, son bienes de la alcaldía Cuauhtémoc. Hoy justamente pensé en que podíamos poner ahí heroínas mexicanas o civiles, pero en cuanto a las estatuas una buena idea es subastarlas, porque le costó a las vecinas y vecinos, entonces podríamos subastamos y por fin los comunistas van utilizar su dinero y no el de los demás y con ese dinero podemos arreglar el parque de la Tabacalera y hacer un beneficio para los vecinos>>. La subasta, una joya del pensamiento de comerciante, le pareció “una buena idea” para elegirla como corolario de su visión y acción política contra las estatuas.

A decir de la alcaldesa: <<En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, señaló que se hallaron irregularidades en la compra de las esculturas, las cuales tuvieron un costo de 600 mil pesos, además de que se involucró a trabajadores de la alcaldía. Las estatuas fueron compradas en el 2017 utilizando recursos del ramo 5000, que este capítulo está destinado exclusivamente para la compra de maquinarias, por el aquel entonces delegado Ricardo Monreal, le costó 600 mil pesos. Después, dos trabajadores de base, que ya hablamos ayer con ellos, aparecen en el registro como resguardantes, fueron coaccionados por el Gobierno para figurar como personas que tenían a su cargo estás esculturas>>. (Alcaldesa de Cuauhtémoc explica por qué quitó estatuas de Fidel Castro y Che Guevara; evalúa subasta | Radio Fórmula). Otros medios de comunicación informan que: <<La decisión, de acuerdo con la alcaldía, responde a: Peticiones vecinales para recuperar el espacio público; las esculturas de bronce obstaculizaban la libre circulación; se detectaron irregularidades en su instalación original; No existía documentación que indicará quién debería encargase del mantenimiento y resguardo de las piezas; no existe documentación oficial que respalde su colocación legal>>. (¿Por qué quitaron las estatuas de Fidel y el Che en CDMX? Aquí los 5 motivos – Publimetro México).

Comparando lo dicho en uno y otro medio, se aprecian contradicciones y, explicaciones carentes de sentido: “recuperar el espacio público”, “obstaculizaban la libre circulación”, “irregularidades en su instalación”, “quién debería encargase del mantenimiento y resguardo”; “no existe documentación oficial que respalde su colocación legal”, que indican la esencial naturaleza político ideológica, revestida con lenguaje jurídico administrativo, de la decisión de remover las piezas escultóricas de su lugar. El interés no era recuperar -la banca permanece en su lugar- los dos lugares que, en ella, ocupaban las estatuas. Su más ferviente deseo era quitar de la vista de los ciudadanos el símbolo que esos personajes representan política, ideológica e históricamente en el mundo. En su éxtasis debió creer que, así, por la trascendencia histórica de los personajes, el mundo podría apreciar las grandes cualidades políticas de una alcaldesa que, expediente administrativo en ristre, combate con fiereza digna de elogio y reconocimiento universal, ¡a las estatuas! Es comprensible, pues, la corriente ideológica a que se adhiere, en estos tiempos, está inclinada ante y hacia Donald Trump, némesis de los desalojados.

Las explicaciones de la alcaldesa, no señalan la existencia de alguna impugnación legal contra la estancia de los bronces personificados, en la banca de ese parque público. La alcaldía no enfrentó, ni enfrentaba, ningún litigio por ese motivo y, por ende, no existió mandato judicial que ordenara esa remoción. El asunto, pues, siempre tuvo carácter administrativo. Suponiendo, de buena fe, la existencia de las peticiones de vecinos y de la plataforma charge.org que mencionó, pero nunca mostró; el asunto se redujo, administrativamente, a la decisión de acceder a la petición, por la petición misma; o sea, sin establecer los motivos y fundamentos legales que le llevaron, como acto de autoridad, a obsequiar esa petición. En la medida en que, ante Gómez Leyva, admitió que las estatuas “son bienes de la alcaldía Cuauhtémoc”, se trató de una decisión administrativa sobre bienes de la alcaldía; una decisión de política interna. Sin conflicto al frente, esos argumentos banales apoyaron el desalojo, violando la legalidad institucional.

Afirmando “que se hallaron irregularidades en la compra de las esculturas”, no se sabe que haya iniciado algún procedimiento administrativo para subsanarlas. Si las estatuas <<fueron compradas en el 2017… por el aquel entonces delegado Ricardo Monreal, le costó 600 mil pesos; y, dos trabajadores de base…aparecen en el registro como resguardantes…fueron coaccionados por el Gobierno para figurar como personas que tenían a su cargo estás esculturas>>; significa, que las estatuas fueron adquiridas con dinero público por el ex titular de la delegación; y, que, existe un registro en el que dos trabajadores de base aparecen a cargo y resguardo de las estatuas. Es decir, existe la documentación que las clasifica como bienes públicos de la alcaldía y, un registro de las personas físicas encargadas de su cuidado. Las estatuas tienen, oficialmente, un expediente administrativo abierto que confiere, a su existencia y colocación en el parque, presunción de legalidad.

La página de Wikipedia que la alude como alcaldesa, sostiene: <<Rojo de la Vega presentó un plan de trabajo basado en seis grandes grupos denominados así: «Mujeres al frente», «Cuauhtémoc construye paz», «Cuauhtémoc Verde», «Gobierno cálido y confiable», «Prosperidad para todos» y «Derechos para todos».​ Al ingresar a la alcaldía encontró dos dispositivos ocultos que supuestamente fueron colocados con el propósito de espiarla. ​ En noviembre de 2024, en una reunión con la comisión de presupuesto del Congreso de la Ciudad de México, Rojo de la Vega denunció irregularidades y potenciales actos de corrupción durante las administraciones anteriores de Sandra Cuevas y Raúl Ortega. A finales de enero de 2025, Rojo de la Vega presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público tras recibir una serie de amenazas de muerte a través de las redes sociales>>. Los conflictos de Rojo de la Vega con sus predecesores en el cargo derivan de acusarlos de “irregularidades y potenciales actos de corrupción”. El conflicto de las estatuas deriva de acusar a Ricardo Monreal de comunista: por fin los comunistas van utilizar su dinero y no el de los demás. Una grotesca exageración de propaganda.

Esta exageración explica el sentido de su decisión. Un principio elemental de la institucionalidad, es su resguardo, salvo que la Constitución confiera facultades para modificarla. El respeto a la institucionalidad del cargo que se llega a ocupar, por elección popular, obliga a distinguir entre irregularidades e ilegalidades en los expedientes administrativos que dejan los antecesores. Las primeras, se corrigen, administrativamente; las segundas, se denuncian para no incurrir en responsabilidad legal por actos ajenos. Sin embargo, en este caso, la alcaldesa optó por la solución contra institucional frente a las irregularidades que, según ella, advirtió en la compra y colocación del monumento: dar por terminado el expediente ordenando la remoción del monumento, sin apegarse a la legalidad que imponen las normas del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (COMAEP) que <<es el órgano de coordinación, asesoría, apoyo técnico, opinión y consulta de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en materia de monumentos históricos o artísticos, pinturas murales, esculturas y cualquier obra artística a incorporar, reubicar o remover de manera permanente en los inmuebles de la Ciudad de México, que tengan el carácter de bienes del dominio público de uso común, como plazas, calles, avenidas, paseos, jardines y parques públicos>>, según el acuerdo número 1563, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por el GODF en 2013.

Esta violación de la legalidad, coloca la decisión de remover las esculturas en el ámbito de la arbitrariedad. Su animadversión por los personajes le hace decir <<…no para rendirle homenaje a dos dictadores, como lo son estos dos sujetos>>. Su desinformación sobre los sucesos históricos de la Revolución Cubana, la lleva a la deshonestidad intelectual de pluralizar sus anómalas afirmaciones: <<Sabemos que estos dos sujetos son culpables del asesinato de 5 mil políticos, personas que pensaban distinto, de hacer campos de concentración, de cooptar comunidades>>. La vulgar distorsión que hace de la vida política de ambos personajes, le impediría allegarse argumento para acreditar estas infamaciones. Si las estatuas hablaran…pedirían a la alcaldesa, únicamente, altura de miras para reconocer el error y rectificarlo.