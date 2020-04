Nuestros gobiernos de post–izquierda

“Poco Estado, pocas leyes,

poca consideración

por los perdedores

M. Friedman

En noviembre de 2019 se estaban conmemorando los treinta años de la caída del muro de Berlín, fecha emblemática de la cual, entre otras cosas, se van disolviendo los ideales de derechas e izquierdas; momento histórico de donde se desprendió que cada día hay menos distinciones entre los partidos políticos y subsiste un pensamiento único: el capitalismo a veces más productivo, en otras más financiero, salvaje y represivo con la población. Hoy, con la pandemia mundial, se pone en tela de juicio las medidas y las políticas públicas de las naciones, y pareciera que –algunas con mayor intensidad y otras con menor intensidad– se van por el mismo camino: el asistencialismo en la economía que, dramáticamente, se está desmoronando en cada nación. Por tanto, se demostrará nuevamente que, después de esa fecha emblemática, no hay mucha diferencia en las políticas públicas de las naciones, muy a pesar de que algunos se sostengan provenientes de la izquierda y otros de derecha. En realidad, vivimos en los tiempos de la post–izquierda.

Hay tres posiciones que pueden asumir las instituciones del Estado ante la situación económica que viven las poblaciones de las naciones por el problema actual de la pandemia: a. la intervención en el mercado, b. el asistencialismo o, bien, c. la ausencia de intervención, dejando pasar las cosas y que la economía se vaya acomodando de acuerdo a las leyes naturales del mercado, en particular, la ley de la oferta y la demanda. Si siguiéramos con las perspectivas de izquierda y derecha, la primera propuesta es la que corresponde a las políticas públicas de izquierda; el caso de la ausencia de intervención corresponde a la de derecha. Sin embargo, se podría pronostica que ningún gobierno asumirá la posición tercera, en donde se deje a su suerte a la población en general, si se hace caso a las teorías provenientes del padre del capitalismo Adam Smith y a todos los que fueron desarrollando esas políticas de extrema derecha, pasando por los denominados Chicago Boys de los tiempos del golpe de Estado en Chile, en 1973, y por lo que ocurrió en los tiempos de la década de los noventa en México, cuando ocurrió la crisis económica de 1994, a la que el mundo denominó “efecto tequila”.

Pero los gobiernos tampoco aplicarán las medidas de izquierda, sobre todo nuestro gobierno mexicano, en primer lugar, porque han desaparecido desde aquella fecha emblemática, en segundo lugar, porque lo que estamos observando en las naciones del mundo occidental es un simple “asistencialismo”, y no se está acudiendo a las medidas de intervencionismo en la actividad financiera de las naciones. Esto se debe a que hoy no están siendo los bancos ni las instituciones financieras las que requieren el auxilio del Estado, por lo pronto no hasta ahora. Por ende, el Estado no necesita aplicar medidas de intervencionismo en donde rescate a los bancos y las empresas financieras a costa de los impuestos y de los contribuyentes, como sucedió en la crisis de 1994, donde el gobierno mexicano intervino y rescató a los bancos por medio del IPAB y, previamente, del denominado Fobaproa, que han provocado que México siga pagando una deuda pública que contrajo con tal de que los bancos no cayeran en quiebra.

Hoy las afectadas son, en principio, la economía de las medianas, pequeñas y micros empresas; son ellas las que están observando los estragos de la suspensión de labores, en algunos casos por días, en otros por semanas, y son en las que, ante esta incertidumbre, se ha acelerado las suspensiones de empleos, los retiros anticipados, los despidos, los salarios disminuidos, las vacaciones anticipadas, etc. En fin, el efecto es un incremento en las tasas de desempleo.

En resumen, como estos giros económicos no son los consentidos del sistema, esto es, no lo son las medianas, pequeñas y micros empresas, pues la participación del Estado no es, por lo pronto, de intervencionsimo, sino de un simple asistencialismo a la ecnomía, cuando es claro que hoy las empresas afectadas son todas aquellas en donde se contrata al mayor número de personas, en donde abundan empleos más estables que el de las instituciones bancarias.

El problema es que ese asistencialismo no es suficiente para rescatar la economía de los países, si lo único que se va a autorizar es algún subsidio; es decir, nada fuera de lo común ni que permita realmente apaliar este problema. Por ello, en el mundo, nuestros gobiernos son de post–izquierda.