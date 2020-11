Hace unos días, el portal de noticias Manatí publicó la siguiente nota de la reportera Denisse Meza: “A raíz de la desaparición de los fideicomisos y con el objetivo de abrir ventanas a las producciones de origen indígena, surge el proyecto ‘Nuestro Cine’ un foro virtual en el cual realizadoras y realizadores de pueblos originarios exponen sus filmes. (…) Lo que inició como un grupo de debate cinéfilo en whatsapp, mutó a un foro al que se han sumado más productoras y productores de Puebla, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y otros estados, quienes cada martes proyectan cortometrajes y documentales a través de la plataforma Jitsi”. Tal noticia, para los que apreciamos el cine y tenemos nociones de las dificultades para hacerlo en un país como el nuestro, es estupenda, pero también es evidencia de muchas cosas. Para empezar, de la preocupación de muchos sectores por la extinción de determinados fideicomisos, como el FIDECINE, sin que haya mucha claridad todavía sobre cómo se habrán de dar los apoyos que correspondían a esas iniciativas. “Esta noticia detonó quejas y cuestionamientos -continúa la nota- entre las y los realizadores indígenas por la falta de apoyos y proyección, pues los estímulos, que ya eran insuficientes, eran entregados a ciertas productoras”. En efecto, así como pasó con muchos de los otros fideicomisos, FIDECINE requería una profunda revisión y, para el caso, la política en general con respecto a cultura y su fomento. Es decir, no importa si es a través de un fideicomiso o a partir de una oficina gubernamental, el recurso ha de fluir con reglas claras, de frente a los beneficiarios y al público en general. Aquí la primera pregunta que han de contestarse nuestros congresistas y los encargados de diseñar las nuevas políticas es ¿qué consideran que es cine de calidad? ¿Qué se persigue con ese apoyo? ¿Construir identidad, arte, entretenimiento? Cada uno de los anteriores cuestionamientos encierra subjetividades difíciles de vislumbrar.

Por lo pronto, la convocatoria para el otorgamiento de los apoyos que brinda el Fideicomiso sigue abierta y cierra el 9 de octubre. En ella se detalla lo siguiente: “El monto de la reserva para esta convocatoria es de $73’000,000.00 (Setenta y tres millones de pesos 00/100 M.N.), por lo que el monto máximo a otorgar en la modalidad de capital de riesgo será de hasta $7´300,000.00 (siete millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto o hasta el 49% de su presupuesto total”. Dicha convocatoria, imagino, se respetará pese a la desaparición del fideicomiso. Como sea, existen dudas sobre quién determina la calidad de una cinta, así como cuáles serán los montos que amerite; a su vez, ¿quién lo hará ahora y cómo? Todos estos aspectos no han quedado claros. Las suspicacias sobre el manejo de ese Fideicomiso pueden tener algo de razón. Por ejemplo, en otro documento, también en el portal de IMCINE, se detallan las películas apoyadas por el Fideicomiso de 2002 al 2018. En esa lista hay de todo: cosas sumamente interesantes como “El Violín” (2005) de Francisco Vargas Quevedo o “Tlatelolco, Verano del 68” (2013) de Carlos Bolado, “Días de Gracia” (2011) de Everardo Gout, “Miss Bala” (2011) de Gerardo Naranjo o “Guten Tag Ramón” (2013) de Jorge Ramírez… así como películas harto comerciales como “No se aceptan devoluciones” (2013) de Eugenio Derbez o Cañitas (2007) de Julio César Estrada, De hecho, en otro documento, también disponible en el portal de IMCINE, con fecha de 8 de septiembre de este año, “se informa a los interesados de las películas merecedoras a recibir los estímulos por Corrida Comercial de Estreno y por Festivales en 2019” que otorga el FIDECINE. Imagino que se premió por haber tenido éxito comercial a películas como “No Manches Frida 2”, con un monto de más de millón y medio de pesos y “Mirreyes contra Godines” con poco más de un millón de pesos. Con montos mucho menores que fluctúan en torno a los 300 mil pesos, están “#LadyRancho” y “Guadalupe Reyes”. Por otro lado, en estímulos por la recepción de premios, se le otorgan a “Roma” 200 mil pesos por obtener el BAFTA y el GOYA y medio millón por el Ariel a Mejor Película. Sin embargo, a la película “Las Niñas Bien” se le otorga un estímulo más de un millon 200 mil pesos. Quizá será que, como me dijo un cineasta hace poco, el FIDECINE existía para apoyar a la Industria Cinematográfica del país y el FOPROCINE ( Fondo para la Producción de Cine de Calidad), para apoyar el cine de mayor calidad. ¿Cuáles serán ahora los criterios?

Por lo que respecta a este Fondo de Cine de Calidad, el FOPROCINE otorgó el apoyo a 405 producciones desarrolladas desde el momento en que se crea en 1998 hasta 2019, último año reportado. A vuelo de pájaro, puedo decir que no he visto ni el cinco por ciento de esas películas lo cual habla de la difícil distribución de estos materiales y del poco interés de las salas cinematográficas por exhibirlas. Por supuesto, evidencia el poco interés que tenemos en este país por el cine mexicano. Por otro lado, se observa que en general los apoyos a los cineastas para sus proyectos no iban más allá de dos millones de pesos y la generalidad va en torno a un millón. Muchas producciones reciben apenas 600 mil pesos y otras, hasta nueve millones. Hay múltiples razones que justifican el reparto de los recursos, como son los elementos de producción necesarios y las particularidades de cada cinta; también que es muy probable que el recurso se dio para finalizar un proyecto, además de que sólo se brinda una parte del costo total de la película pues el resto viene de capitales privados o de los centros universitarios, como el Centro de Capacitación Cinematográfica A.C. y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, que fungen como productoras de las óperas primas de muchos jóvenes cineastas. Destaco de aquí “Sueño en Otro Idioma” (2017) de Ernesto Contreras, “Güeros” (2014) de Alonso Ruizpalacios, “El Infierno” (2010) de Luis Estrada, “El Crimen del Padre Amaro” (2001) de Carlos Carrera y la estupenda “De la Calle” (2000) de Gerardo Tort, entre muchas otras. Buenas producciones.

Como se ve, el asunto del Fideicomiso fue sumamente irregular, al menos quizá en cuanto a los fines que perseguía. Es decir, ¿se debe apoyar productos como el de Derbez o premiar cosas como “No Manches Frida” que de por sí ya tendrán taquilla? No me lo parece. Sin embargo, la incertidumbre que nos queda al no tener una propuesta por parte del gobierno es francamente terrible. Ello me lleva al siguiente punto que me interesa tratar a raíz de la presentación de “Nuestro Cine”, que es el asunto indígena, así, tan escueto como suena, pero tan complejo. ¿Estas producciones merecen apoyos por parte del gobierno? Claro que sí. ¿Pero sólo por el hecho de ser producidas por indígenas, o porque tienen calidad? ¿Quién lo determinará ahora? ¿Cómo determinarán lo indígena? ¿Quién lo hará? De hecho, hay quien teme que se regrese a los tiempos en que el poder, sin mediar comités, determinaba cuál sería la película que se apoyaría -como el tiempo de Margarita López Portillo al mando de la recién creada Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), espacio de apoyo total al cine de Ficheras-.

Quizá como apunta María del Rosario Vidal, investigadora de la Universidad de Guadalajara en su texto “Racionalidad burocrática y dominación carismática: el cine mexicano como estrategia del Estado Nacional en México” (2011) , el poder se valió del cine como una vía de transmisión del modelo de Nación y sus posibilidades: “…el gobierno encabezado por un líder carismático como Lázaro Cárdenas marcó la pauta para el eventual empleo del cine como un medio de propaganda acorde con los intereses del Estado que, surgido de la Revolución Mexicana, debió impulsar una serie de transformaciones que terminarían por dar forma al sistema político que, a pesar de todo, logró prevalecer durante varias décadas, hecho que se tradujo en un clima de relativa calma, suficiente para permitir avances y logros en diversas áreas de la vida nacional”. En este tenor, el tema indígena siempre termina siendo utilizado con fines poco claros. Según Francisco de la Peña, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en su libro “Por un análisis antropológico del cine. Imaginarios fílmicos, cultura y subjetividad” (2014), la imagen de lo indígena en la Época de Oro del cine nacional era “elaborada desde la mirada de los mexicanos mestizos y criollos de clase media, desde los valores y prejuicios de la cultura occidental, y rara vez desde la perspectiva de los indígenas mismos. Imagen en la que el indio real es negado, silenciado o exotizado a través de múltiples estrategias narrativas, presentándolo como el reverso moral, positivo o negativo, de nosotros los occidentales, mostrándolo como un actor pasivo que se mueve impulsado por principios primarios y arcaicos, situándolo en un pasado indeterminado o en un mundo ahistórico, cerrado y dominado por el mito, la superstición, la violencia y el tradicionalismo”. ¿Estaremos ante la perspectiva de algo así o será que no se tiene una idea clara de lo que se persigue? Ambas circunstancias son terribles, y mucho me temo que los propios indígenas puedan ser tomados nuevamente como personajes “tipo” de las nuevas identidades en un agandalle total del concepto “Nuestro Cine”… El tiempo dirá.