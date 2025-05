Nuestro Cannes de toda la vida

Terminó el 78º Festival de Cannes, con este grato desenlace: la Palma de Oro fue para Un simple accidente, del iraní Jafar Panahi, mientras que el Gran Premio del Jurado lo ganó Sentimental value, del noruego Joachim Trier. La Cámara de Oro a mejor ópera prima fue para The president’s cake, del iraquí Hasan Hadi, mientras que el Premio del Jurado se concedió ex aequo a Sirat, del franco-gallego Oliver Laxe, y a Sound of falling, de la alemana Mascha Schilinski. Se designó mejor director al brasileño Kleber Mendoca Filho por El agente secreto, siendo el mejor guion el de Recién nacidas, de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne. El Premio Especial del Jurado se otorgó a Resurrection, del chino Bi Gan, mientras que los mejores actor y actriz fueron Wagner Moura (El agente secreto) y Nadia Melliti (La petite derniére). Volviendo a Oliver Laxe, debe destacarse que Sirat es su 4º largometraje, todos con estreno en Cannes y todos con algún premio. En cuanto a FIPRESCI -la Federación Internacional de Críticos de Cine, a la cual pertenezco- su prestigioso premio se otorgó así: en la selección oficial en competencia, a El agente secreto, ubicado en el Brasil de 1977 de los militares; en la selección oficial de Una cierta mirada, a Urchin, de Harris Dickinson, un estudio de personaje entre gente adicta y sin hogar; y de la sección de la Semana de la Crítica, a la ópera prima Planétes, de Momoko Seto, animación que resalta el compañerismo y el amor en circunstancias difíciles.

Y bien, ¿qué más conocemos de Jafar Panahi, realizador de la ganadora Un simple accidente? En su momento yo reseñé Taxi Teherán (2015) y Tres rostros (2018), si bien Panahi se hizo célebre desde 1995 con El globo blanco, y por la sempiterna represión del gobierno iraní sobre él, por los contenidos críticos de sus films. Taxi Teherán fue una respuesta más de Panahi -clandestina, hasta donde ello es posible- a quienes en su país le obstaculizan filmar. En ella, utiliza su nuevo oficio de taxista (aparente o no) para bordar sobre los sentires y percepciones de sus conciudadanos respecto de Irán y sus realidades sociales. ¿Cómo filmó? Al interior de su taxi, mientras conduce por las calles de Teherán, gracias a pequeñas cámaras ocultas ubicadas estratégicamente dentro del carro. El resultado es entrañable, honesto, cotidiano, divertido, si bien Panahi decidió matizar con ciertos segmentos “puestos en escena”. De ahí que Taxi Teherán sea más bien una suerte de docudrama, que por cierto carece de créditos para proteger la identidad y seguridad de sus colaboradores e intérpretes, por la rígida prohibición a Panahi (muy en serio) de hacer ese “su” cine. Taxi Teherán ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín y se designó la 14ª mejor película del 2015, por los críticos de Sight & Sound.

Por su parte, Tres rostros tiene que ver con una campesina adolescente que envía un video a la actriz Behnaz Jafari, rogando su ayuda para que sus padres le permitan estudiar actuación en Teherán…en vez de casarla. Pero ese video también sugiere que la chica, emocionalmente al límite, podría estar ya al borde del suicidio. Muy afectada, Behnaz pide a Panahi (se interpretan a sí mismos) que la acompañe a buscar a la joven, para conocer a profundidad la situación. Ese viaje indagatorio, además, les pone en contacto con los pobladores de la región, quienes -desde lo tradicional de su pensamiento- “opinan” sobre los deseos de la jovencita buscada, a quien en resumen adjetivan de descocada e ingenua. Tres rostros es un deleite, con perfecto balance de humanidad, emotividad y humor. Es el reencuentro de Panahi con su cine -al poder filmar de nuevo- para seguir observando a su país y su gente, reflexionando al respecto. Ya presenta sus hallazgos de manera más sutil, más inteligente, metafórica incluso, pero no menos resonante ni menos diáfana en cuanto a las conclusiones de su discurso. Todo ello con simpleza, como si tal cosa, pero con la honda precisión que cada situación amerita. (Ahora, a esperar por Un simple accidente).