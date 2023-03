“Nunca el conocimiento había sido tan importante

y a la vez tan sospechoso; mucho lo habíamos

necesitado tanto y desconfiado al mismo tiempo de él.

…

Los expertos son para unos la tabla de salvación

y para otros los destinatarios de todas las iras.

…

Al mismo tiempo que la ciencia goza de un

enorme reconocimiento,

muchas personas recelan de ella.”

Daniel Innerarity

Cuando el valor del peso es muy alto, nos encontramos con crisis porque la mayoría de los productos, insumos y servicios vienen del extranjero, así vivimos años y décadas de crisis sustentados en el valor alto del dólar sobre el peso.

Pero, cuando ocasionalmente el valor del peso es bajo, estamos nuevamente en crisis, porque resulta que las remesas que entran al país, unas de dinero habido por los nacionales que se matan trabajando en otros países, y otra gran parte, por el narcotráfico, se convierten pocos pesos. Si el valor del peso es bajo, cuenta con repercusiones financieras con las exportaciones mexicanas que, se pierde competencia con otros mercados. Lo mismo sucede con ese valor del peso bajo respecto a la industria maquiladora, ya no resulta tan barato contratar a estas por el simple costo de la mano de obra en México, se va perdiendo competitividad.

En resumen, nuestra crisis es por el valor del peso, si es alto porque resulta ser alto y si es bajo, como ahora lo es, porque resulta ser bajo, es mas ahora hay quien analiza que supuestamente el valor del paso bajo es más perjudicial que el valor del peso más alto. Lo cierto es que, nunca nos ponemos de acuerdo y esto no es otra cosa más que nuestra crisis.

La crisis en México es la que se vive todos los días, en todos los gobiernos, en todos los sexenios y en todos los tiempos, no hay fecha en que no se viva en crisis, el ejemplo ya esta dado, si es por el peso bajo o alto, de todas formas hay crisis. Si es por el desempleo, pues también, si es por otros aspectos de la economía sucede exactamente lo mismo, nuestra crisis es considerar que siempre vivimos en crisis.

Pareciera que no tenemos escapatoria de la crisis, porque si el valor del barril de petróleo es bajo, estamos en crisis porque exportamos millones de barriles de petróleo para todo el mundo, por lo que, las ganancias son bajas, si es el que precio del barril esta muy pobre. Pero, si el valor del barril es alto, estamos en crisis, porque compramos gasolina y demás combustibles del extranjero, es decir, estamos en crisis, nuestra crisis.

Ahora que los salarios mínimos se aumentaron, pues estamos en crisis por haber aumentado los salarios y esto repercute en los pagos de impuestos y con ello en toda actividad económica, por consecuencia, estamos en crisis. Pero, cuando el valor de los salarios esta controlado en cantidades muy bajas, también nos encontramos en crisis, porque no hay empleo y el que existe es muy mal pagado, de todas formas nos encontramos en crisis.

Si los precios de los productos de la canasta básica son controlados, pues estamos en crisis, porque rompe con la libre competencia y por ende, las empresas privadas inician su retiro por la ausencia de posibilidades de poner un valor de los productos sobre la ley de la oferta y la demanda, por lo cual los precios controlados nos ponen en crisis. Pero, si el caso, es contrario, es decir, el precio de los productos de la canasta básica esta a la libre competencia de la oferta y la demanda, también estamos en crisis, porque resulta que no tenemos la posibilidad de alcanzar la escalada a la alza de los precios de los productos y que hace imposible contar con una mejor capacidad económica . Por ende, estamos también en crisis, nuestra crisis.

En las temporadas de lluvias estamos en crisis porque se pierde movilidad para los negocios, además de los momentos tan dramáticos que se viven en construcciones, barrancas, etc., que muchas de las ocasiones se edificaron sin permisos correctos, por ende caemos en crisis por las lluvias, huracanes y tempestades. Pero, si no llueve como esta sucediendo en nuestra región desde finales del año 2022, pues resulta que estamos en crisis porque la ausencia de lluvias hace que se aumente la contaminación, que se aumente el calor, que se aumente el costo de sustracción de agua y los insumos para la alimentación, por ende, nos encontramos en crisis, de la misma forma, en nuestra crisis. Todo pareciera decir, que la crisis en la que estamos viviendo y los cientos de crisis que hemos pasado, no son otra cosa más que nuestra crisis. (Web: parmenasradio.org)