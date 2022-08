Nota aclaratoria de Rutilia Amigón Amigón

Respecto a la nota “Por su crítica al programa de reconstrucción, Rutilia Amigón denuncia represión por parte del INAH”, la arquitecta Rutilia Amigón Amigón hace la siguiente aclaración:

“Mediante este breve escrito, quiero agradecer tu atinada nota acerca del texto que en días pasados le hice llegar a La Jornada de Oriente y que publicaron el 26 de julio en la versión digital y el 27 en la página once de la impresa; también quiero precisarte lo siguiente:

“En la primera línea del párrafo 4 de tu nota, en la versión impresa del medio, así como en la primera línea del párrafo 5 de la misma nota, en su versión digital, aludes a mi persona como: ´La ex miembro del Centro INAH Puebla…´ lo cual es un equívoco ya que, mientras el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no emita su fallo al respecto de la impugnación que interpuse, por el cambio de adscripción que pretende imponerme un grupo de funcionarios del INAH, continúo adscrita al Centro INAH Puebla.

“Además, con la etiqueta de ´ex miembro del Centro INAH Puebla´ que me aplicas, se da por hecho que, en efecto, ya no laboro más en tal delegación del INAH. Reitero que es el tribunal quien definirá si el cambio es o no precedente. Debido a ello y para no confundir a la opinión pública, amablemente te pido hacer la aclaración respectiva en ambas versiones de La Jornada de Oriente, a la mayor brevedad que sea posible”.