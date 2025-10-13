Lunes, octubre 13, 2025
“Nos tuvieron en un matadero”: palestinos liberados denuncian torturas brutales en cárceles israelíes

Personas dan la bienvenida a un prisionero palestino liberado, en la ciudad cisjordana de Ramallah, el 13 de octubre de 2025. Foto Xinhua
La Jornada

Tras el intercambio de rehenes por parte de Israel y Hamas este lunes, varios de los detenidos recién liberados condenaron las cárceles israelíes como “prisiones de injusticia”, informó el medio Al Jazeera.

Uno de los exrehenes declaró al corresponsal de Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum, que la mayoría de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes son torturados más de una vez al día.

Las tropas israelíes dispararon contra los reclusos con balas recubiertas de goma, lo que le causó heridas profundas en las partes íntimas y la espalda. Muchos detenidos también sufrieron descargas eléctricas, añadió. “Nos tuvieron detenidos en un matadero”, afirmó.

Dos años con hambre, encarcelado con hambre y salí con hambre, juro por Dios que no comemos ni bebemos, estamos enfermos, nos acechan día y noche… todo tipo de torturas psicológicas y físicas, nos amenazan con nuestros hijos“, aseguró el periodista palestino Shadi Abu Seido en redes sociales pro palestinas.

En un discurso en el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, tras ser liberado uno de los prisioneros también reiteró que los palestinos de Gaza siguen siendo “valientes y firmes”.

Sacrificamos mucho, pero nuestros sacrificios son demasiado pequeños comparados con los de otros”, lamentó el hombre. Agradeció a “Dios, al pueblo palestino y a los combatientes de la resistencia en Gaza” por lograr su liberación.

