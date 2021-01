Nos queremos autónomos, nos queremos vivos, siempre vivos

Discurso con el que inicia la Asamblea Comunitaria Indígena

De Santiago Mexquititlán del 29 de febrero de 2020.

Nos hemos reunido aquí herma­nos hñoñho en Santiago Mextit­lan, por donde nuestros prime­ros padres construyeron nuestro altar, es para todos un gran ale­gría poder estar juntos este día tan especial que el santo patro­no nos convoca para poder estar juntos para la defensa de nuestra vida comunitaria, nuestro origen, nuestro templo, y nuestro terri­torio.

Nos hemos reunido aquí por­que sabemos que existimos desde hace miles de años y que nosotros somos restos valientes de nuestros ances­tros, hablamos el idioma, so­mos vivo de nuestros abue­los y estamos en nuestro te­rritorio, después de un año de trabajo comunitario en el templo, tianguis y artesanía, antigua clínica, casa del pue­blo, museo, biblioteca, refo­restación, basura, salud, eji­do. Sabemos que podemos como pueblo.

Hemos platicado ya en muchas asambleas, hemos discutido y hemos informado que en térmi­nos de nuestro derecho de auto­gobierno y autonomía estamos preparados para organizarnos en asamblea como la máxima autoridad. Que el dinero y los partidos políticos han venido a dividir, pero que no nos ha ven­cido, estamos de pie con el frente en alto para decir que estamos vivos, nos queremos vivos, nos queremos autogobierno.

Porque amamos la vida nuestro origen nuestro territorio y lucha­mos por ella, porque el agua ya se vende, porque nuestro cerro de San Pablo lo están dejando sin árboles, hay un desastre eco­lógico, los tianguistas del pueblo han sido reprimidos, desprecia­dos, humillados, discriminado en su propio pueblo por lo según los gobiernos actuales, nadie nos informa cuánto dinero le llega a nuestro pueblo como indígenas para vivir bien. Pero salimos ade­lante porque sabemos trabajar.

Algunos les han sembrado miedo, ignorancia y obediencia por mu­chos años, pero queremos ahora despertar, Los que ya no tenemos miedo ya no nos da pena de ser indígenas, porque estamos or­gullosos de ser prehispánicos, porque nuestros hermanos que van a la ciudad o el municipio los tratan mal no los dejan ven­der, los inspectores les quitan sus muñecas sus mercancías no los dejan trabajar y ahora quieren y hacen lo mismo en nuestra casa, porque nuestra cultura como la artesanía, nuestra agua, nuestra identidad, nuestra tierra lo están haciendo negocio, porque no vivi­mos bien, no tenemos seguridad, trabajo digno, servicio de salud, educación hñoñho territorio libre de tranzas. Porque las delegadas y subdelegados no son gobierno legítimo de nuestro pueblo son auxiliares municipales que traba­jan al servicio del pueblo, porque han usado como mercancía a los abuelos y a todos nosotros y eso no estamos de acuerdo.

Por todo decimos: ¡alto ya a las imposiciones! Porque ser pueblo es ser como eran nuestros abuelos de palabra, de hecho y de sabiduría. Ahora que conocemos muchas insti­tuciones, pero no son indí­genas, aprendimos de ellos, no son del pueblo no saben lo que somos, no sienten lo que sentimos lo que nece­sitamos, lo que queremos y hacia dónde vamos.

El pueblo entonces ya se organizó, sólo pedimos respe­to a nuestra organización co­munitaria y a nuestro tiempo, estamos cansados de esperar, que nos manden y que solo obe­dezcamos, por eso bajo nuestra propia decisión hemos decidido establecer nuestra propia forma de elección de representantes del consejo y su reglamento para no más injusticia.

Hoy sabemos que otra vida y otro mundo es posible, vamos hermanos, ¡¡Nos queremos vi­vos siempre vivos siempre vi­vos y siempre vivos!!

(Revista Comunera. Npumero50 Casa de los Pueblos-México)

El ascenso del capitalismo chino

Por Au Loong-Yu | 24/12/2020

La fusión del Estado con los sectores dominantes de la economía ha alcanzado niveles sin precedentes. La consecuencia de esto es una gran desigualdad en el ingreso, lo que hace que China tenga un mercado doméstico muy estrecho en relación con sus capacidades productivas. Por lo tanto, debe primero inundar todo el mundo con sus mercancías, y luego exportar capital.

Para contar la historia completa del conflicto entre China y Estados Unidos hay que empezar por el comienzo, es decir, por la naturaleza del ascenso de China al estatus de superpotencia.

La única forma en la que un país semicolonial, humillado e invadido muchas veces por países imperialistas, pudo terminar con el trágico destino de su pueblo fue fortaleciendo la nación con la modernización. Esto tomó parcialmente la forma de una política de autodefensa nacional.

Beijing ha recibido múltiples recordatorios de las ambiciones imperiales de EE. UU., incluso durante décadas recientes. En 1993, EE.UU. detuvo y requisó el buque chino The Galaxy en el Océano Índico. En 1999, la embajada china en Yugoslavia fue bombardeada por los EE. UU. Hay aviones de combate que espían permanentemente la zona económica exclusiva de la Isla de Hainan, llegando a causar que un avión chino se estrelle contra el mar en 2001.

La amarga experiencia le enseñó a China que, si no quería ser acosada por el imperialismo estadounidense, debía ser al menos igual de fuerte y enérgica. En este sentido, su ascenso al estatus de potencia mundial estuvo motivado por la autodefensa y, por lo tanto, fue legítimo. Este proyecto de autodefensa también era legítimo desde el punto de vista de los intereses del pueblo trabajador. Pero, el proceso fue definido por dos características incompatibles con estos intereses: la conversión en un proyecto de capitalismo de Estado y las ambiciones expansionistas.

Según la doctrina del PCCh de 1949, el ascenso del país no sería de tipo nacionalista. La revolución de 1949 tuvo el apoyo de la gran mayoría del pueblo trabajador. El pueblo creía en las promesas del PCCh, que la modernización conllevaría más democracia y una justicia distributiva, buscando el internacionalismo y el socialismo en el largo plazo.

El prometido ascenso de China no debía seguir la tradicional vía capitalista y nacionalista. Debía seguir una vía socialista. Deng Xiaoping dejó esto en claro en su discurso de 1974 frente a la ONU, cuando afirmó que «si un día China debe cambiar de color y convertirse en una superpotencia, si debe jugar el papel de tirano en el mundo y someter en todas partes al resto de los países a sus acosos, a sus agresiones y a la explotación, el pueblo del mundo debería identificarla como una nación socialimperialista, dejarla al descubierto, oponerse a ella y trabajar en conjunto con el pueblo chino para derrocarla».

Pero el PCCh no pudo sostener su promesa, lo cual había quedado claro en la década de los cincuenta, mucho antes del momento en que Deng pronunció su discurso frente a las ONU. La China de Mao fue exitosa en el objetivo de modernizar parcialmente el país, pero el pueblo pagó un costo terrible, en muchos casos absolutamente innecesario.

Fue durante este período que la burocracia del partido se elevó al estatus de una nueva clase dominante, que gozaba de privilegios económicos y políticos. La contribución de Deng a esta nueva clase dominante consistió en dar luz verde para «hacerse capitalista». De manera sorprendente –y a diferencia de lo que sucedió en Rusia– tuvo éxito.

Esta fue la segunda faceta del ascenso de China, a saber, el ascenso del capitalismo chino. Su éxito se debe precisamente a que se trató de un proyecto de capitalismo dirigido por el Estado, en el cual el partido-Estado concentra en sus manos tanto el monopolio de la violencia como el poder del capital para favorecer el crecimiento económico.

Una tercera faceta del ascenso de China: su expansionismo como consecuencia necesaria del capitalismo monopolista chino. La fusión del Estado con los sectores dominantes de la economía (las empresas estatales) ha alcanzado niveles sin precedentes. El Estado devora enormes cantidades de recursos que van a los bolsillos de quienes desempeñan funciones públicas, en megaproyectos de inversión, o en ambos.

La consecuencia de esto es una gran desigualdad en el ingreso, lo que hace que China tenga un mercado doméstico muy estrecho en relación con sus capacidades productivas. Por lo tanto, debe primero inundar todo el mundo con sus mercancías, y luego exportar capital.

Con la exportación de capital a escala masiva, se hizo necesaria la intervención sobre la política doméstica de los países de acogida, con el objetivo de garantizar y supervisar las inversiones. Por lo tanto, Beijing se traga sus propias palabras cuando repite en la actualidad el lema de una «política no intervencionista». Casi el 90% del comercio chino y el 80% de sus importaciones de petróleo pasan hoy a través del estrecho de Malacca. Beijing vive bajo el temor permanente a un potencial escenario en el cual Estados Unidos intervenga esta ruta comercial. De aquí su ofensiva en el mar de la China Meridional. Esta es una dinámica importante que subyace al conflicto de China con EE. UU.

La batalla por Hong Kong como síntoma

Desde 2008, las ventajas que beneficiaron a China se están agotando, lo que se expresa en problemas estructurales: salarios reales deprimidos por las altas tasas de inversión, disminución de la demanda interna, proceso de sobreproducción y de sobreinversión.

Detrás de estos factores debe buscarse el problema central: la decadencia generalizada de la burocracia del partido. Cuanto más saquea la burocracia al país, más le preocupa que estos problemas queden al descubierto. Esto explica, en parte, por qué Beijing vigila cada vez más de cerca a Hong Kong.

Treinta años atrás, crecía entre las autoridades de Beijing la preocupación acerca de cómo la libertad política de Hong Kong podría afectar su dominio sobre la sociedad. Esto alcanzó un punto crítico cuando Hong Kong proveyó un fuerte apoyo al movimiento democrático de 1989. En los años noventa, cuando comenzaron la «reforma» y la «apertura» más radicales, Hong Kong contribuyó al nacimiento y crecimiento de la sociedad civil china, por primera vez desde 1949. Este proceso estuvo caracterizado por el rápido crecimiento de asociaciones civiles e incluso de movimientos sociales, que Beijing consideraba como potencialmente peligrosos.

Cuanto más asciende China en la escena internacional, más se preocupa Beijing por el libre flujo de información en Hong Kong.

La desaparición de los miembros de Causeway Bay Books es un caso típico. Entre octubre y diciembre de 2015, desaparecieron cinco propietarios y trabajadores de la librería Causeway Bay Books. Dos de los arrestos se dieron aparentemente por fuera de cualquier marco jurídico. Se trató de un castigo por la publicación de un libro acerca de la vida privada de Xi Jinping en Hong Kong.

La lección es: el libre flujo de información no puede convivir con los intereses centrales de Beijing. Esto llevó a que en 2019 Beijing promulgara una ley de extradición en Hong Kong, que desató un efecto dominó y tuvo como resultado el comienzo de una «nueva Guerra Fría» entre EE. UU. y China, con Hong Kong como campo de batalla.

Este conflicto también anuncia el fin de los beneficios estratégicos que Hong Kong ofrecía a Beijing. La pérdida de Hong Kong como una plataforma donde las empresas chinas podían acceder a dólares norteamericanos, utilizando la región como un trampolín para entrar, salir y captar inversiones extranjeras, creará un gran problema para las finanzas y la economía de Beijing.

Au Loong-Yu, activista marxista y autor de Hong Kong in Revolt. The Protest Movement and the Future of China (Pluto Press, 2020).

Fuente: https://jacobinlat.com/2020/12/18/el-ascenso-del-capitalismo-chino/

Venezuela

Tienes nombre de mujer y en ti se van todos mis anhelos de hombre nuevo, todo en ti me invita a luchar, todo en ti me invita a vivir, todo en ti invita a amar. Eres la guacamaya que surca los cielos en su eterna alharaca rebosando de alegría el firmamento, eres las ocho estrellas de mi bandera que me dan sentido de ti y de tus años hermosa carajita de mi vida que en cada una de mis ocho estrellas escondes un lucero que brilla para mí desde lo lejos y eres, en fin, la carita tierna que cada mañana ondea la bandera que me pone orgulloso de ser de esta tierra. Hola mujer Hola Patria. Hola mi amada Venezuela.

Jacobo Torres.